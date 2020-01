Najpiękniej rozświetlone miasto w Polsce

Świetlna przemiana Zamościa i Rzeszowa zdobyły uznanie publiczności i znalazły się na podium konkursu na najpiękniej rozświetlone miasto. Co sprawiło, że iluminacje Zamościa i Rzeszowa tak zachwyciły internautów?

Wyjątkowe, świetlne metamorfozy jakie przeszły zarówno Zamość jak i Rzeszów zachwyciły internautów w konkursie „Świeć się z Energą”. Dzięki wyjątkowej, przygotowanej przez designerów z Multidekor, zimowej iluminacji połączonej z nowoczesnymi dekoracjami, oba miasta trafiły na konkursowe podium i znalazły się w gronie najpiękniej rozświetlonych miast w Polsce. – Jesteśmy dumni z tego, że nasze realizacje tak bardzo spodobały się głosującym. To świadczy, że nasza praca i nasze pomysły są doceniane – mówi Michał Kwasieborski, Head of Design Multidekor.

Konkurs, który jest organizowany od 11 lat pokazuje jak ważną rolę w promocji odgrywa zimowa iluminacja miast. Co roku zwiększa się też liczba miejscowości zgłaszanych do konkursu, co powoduje, że rywalizacja jest coraz większa. W drugiej, finałowej rundzie jak co roku zmierzyło się 16 regionalnych zwycięzców. W tej edycji wśród najpiękniej rozświetlonych miast znalazły się Legnica, Bydgoszcz, Aleksandrów, Zamość, Radom, Rzeszów, Łomża, Starachowice, Świnoujście – 9 realizacji przygotowanych przez Multidekor. – Każde miasto jest inne, zatem każda realizacja też jest inna. Dopasowana do potrzeb przestrzeni i mieszkańców poprzez nawiązania do historii i charakteru danego miejsca. – mówi Michał Kwasieborski, Head of Design Multidekor. Wyjątkowo ciekawe jest połączenie klasyki świątecznych ozdób i nadanie im nowoczesnego wyglądu. Połączenie tradycyjnych motywów w odświeżonej formie pokazuje nowe podejście do projektowania i myślenia o uatrakcyjnianiu miejskich przestrzeni, które dzięki temu przyciągają turystów.

Co sprawiło, że Zamość i Rzeszów, które zajęły odpowiednio drugie i trzecie miejsca błyszczą tak wyjątkowo? Zadecydowało o tym połączenie klasyki z nowoczesnością oraz fakt, że każdy z projektów był dopasowany do konkretnej przestrzeni tych miast. – Iluminacje zawsze powinny być niepowtarzalne i odnosić się do cech charakterystycznych danego miejsca, tak by móc je podkreślać, a nie dominować nad nim. Takie działanie sprawia, że w naszych projektach jesteśmy autentyczni, a rozświetlone miasto przyciąga mieszkańców i turystów – dodaje Michał Kwasieborski. W Zamościu główną atrakcją świetlnej opowieści jest świetlisty labirynt, złożony z ponad 100 mieniących się kubików, dla których inspiracją były idealnie przystrzyżone pałacowe żywopłoty. Rzeszów do drugiego etapu trafił dzięki licznym choinkom, bombkom, saniom z reniferami i świetlistemu Mikołajowi na motorze. W przestrzeni obu miast można spotkać m. in. tak charakterystyczne dla tego okresu choinki, które otrzymały niezwykle elegancki wygląd. Ozdobione tysiącami świateł, rozświetlają przestrzeń wokół siebie stając się idealnym tłem do wspólnego pamiątkowego zdjęcia. Ta świetlista przemiana sprawiła, że mieszkańcy na nowo odkryli znane sobie miejsca i poczuli wyjątkowy klimat swoich miast. Z kolei turyści mogli poznać je z zupełnie innej perspektywy.