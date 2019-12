Plus3-architekci wygrali konkurs na projekt liceum w warszawskiej dzielnicy Wesoła!

Z dala od ruchliwych arterii, w otoczeniu sosnowych lasów i zabudowy jednorodzinnej, powstanie długo wyczekiwane, pierwsze w dzielnicy Wesoła, państwowe liceum ogólnokształcące nr CLXIII. W rozstrzygniętym właśnie konkursie architektonicznym pierwsze miejsce zdobyła warszawska pracownia Plus3-architekci.

Plus3-architekci ma na koncie ma wiele udanych realizacji, ale także wachlarz inspirujących, konkursowych, zmagań. Ich sztandarowe projekty to: budynek Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego oraz łebski oddział Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku, będące owocem zwycięskich konkursów organizowanych przez SARP. Obydwie inwestycje wejdą w fazę realizacyjną już w przyszłym roku, podobnie jak budowa liceum, która prawdopodobnie zostanie uruchomiona również w 2020 roku.

Koncepcja architektoniczna bazowała na stworzeniu projektu budynku ekonomicznego, lecz jednocześnie atrakcyjnego pod względem przestrzennym, estetycznym i urbanistycznym. W efekcie analiz i różnorodnych prób powstało rozwiązanie wyjątkowo proste, efektywne, nowoczesne, wpisane w sosnowy krajobraz i przede wszystkim wyważone pod względem kosztów budowy.



Współczesna szkoła, to mimo zmian kulturowych i cywilizacyjnych, nadal po prostu klasy, które powinny być dobrze oświetlone, czyli prawidłowo usytuowane względem stron świata. Stąd wszystkie pomieszczenia do nauki mają orientację wschodnią lub zachodnią. Wyjątek stanowią klasy informatyczne, które celowo umieszczono w północnej fasadzie budynku. Zasada ta zdefiniowała formę budynku.

Klasy zaprojektowano na potrójnym lub podwójnym module 3,1m x 7,8m w osiach. Wymiar ten jest na tyle uniwersalny, że w osi północ południe oparto na nim cały budynek, a wszystkie funkcje wpisano tę klarowną siatkę konstrukcyjną. Dzięki takiej dyscyplinie, każda z klas jest modułowa - można w niej zastosować dokładnie takie same detale i rozwiązania, co znacznie ułatwia proces budowy i wykańczania wnętrz. Ponadto, to też zasada łatwo poddająca się adaptacjom i przebudowom (np. z dwóch klas na 3 modułach można zrobić 3 klasy mniejsze). W wieloletniej perspektywie funkcjonowania budynku jest to niewątpliwy atut.

Decyzja o oparciu się na regularnej siatce osi ma również swoje odzwierciedlenie w przyjętych rozwiązaniach architektonicznych - zarówno w elewacjach jak i we wnętrzach. W fasadach wybrano prosty rysunek okien o wymiarach 250 x 250 cm. W obrys idealnego kształtu kwadratu wpisano pięć typów podziałów szklenia i części nieprzeziernych. Takie rozwiązanie daje możliwość graficznej i estetycznej gry rysunkiem okien, bez łamania reguły i dyscypliny kanwy, na której stworzono elewacje i całość założenia.

We wnętrzach identyczną zasadę przyjęto dla zanimowania przestrzeni korytarzy. Jest to wewnętrzna fasada budynku, z którą uczniowie będą konfrontowani non-stop. Ściany pomiędzy klasami, a wnętrzem budynku stały się funkcjonalnymi meblami. W ich wnękach, również w kwadratach 250 x 250 cm wpisano różne funkcje: siedziska, szafki, meble, moduły do pracy z laptopem i inne. Możliwości jest dużo. “Ściana funkcyjna” jest dwustronna: raz tworzy przestrzeń korytarza, a innym razem klasy. To rozwiązanie bardzo proste i tanie w wykonaniu, a umożliwia złamanie monotonii i uzyskanie efektu przyjaznej przestrzeni. W tak wielu szkołach brakuje przecież miejsc, gdzie można przysiąść na przerwach, a zwykłe meble zazwyczaj nie zdają próby czasu.