Polskie projekty w finale konkursu o tytuł Europejskiej Fasady Roku!

Międzynarodowe jury Life Challenge 2020 zakończyło pierwszy etap oceniania kandydatów do tytułu Europejskiej Fasady Roku, wyłaniając tym samym finalistów tegorocznej edycji zmagań. W TOP 36 znalazły się 4 realizacje z naszego kraju.

REKLAMA

Do konkursu Life Challenge 2020 zgłoszono 385 fasad z 26 krajów (w Polsce wybranych uczestników konkursu Fasada Roku 2018 i 2019), wszystkie zrealizowane z wykorzystaniem technologii Baumit. W pierwszym etapie międzynarodowe jury głosując online wyłoniło 36 projektów – po 6 z każdej kategorii, które zmierzą się ze sobą ponownie w wielkim finale. Wśród nich znalazły się 4 projekty z Polski, każdy w innej kategorii – taka sytuacja nie zdarzyła się jeszcze nigdy w historii konkursu Life Challenge, która sięga 2014 roku.

W kategorii budynków jednorodzinnych w grze o zwycięstwo wciąż pozostaje Inscribed w Konopiskach autorstwa pracowni FW Anta Studio Architektoniczne Daniel Cieslik.

Wśród budynków po termomodernizacji szansę na wygraną wciąż ma Przedszkole nr 43 w Zabrzu, za którym stoi biuro PROJEKTPLUSARCHITEKCI.

Swojego reprezentanta mamy nadal także w kategorii „renowacja historyczna”. To Muzeum Regionalne w Kozienicach, którego remont na poziomie elewacji wykonała Korporacja Budowlana DARCO Dariusz Żak.

W kategorii specjalnej – „Stunned by Texture” o tytuł wciąż walczy krakowskie osiedle #dobrego 3 projektu spółki UCEES.

Już teraz możemy mówić o dużym sukcesie polskiej architektury na arenie międzynarodowej. Ale, że apetyt rośnie w miarę jedzenia, nie przestajemy trzymać kciuków za nasze projekty – wszystkie, nie tylko nominowane do wielkiego finału.

Przypomnijmy, że na stronie internetowej lifechallenge.baumit.com do 15 kwietnia br. trwa głosowanie internautów, którzy docelowo stworzą swój niezależny ranking europejskich fasad. Co więcej, każdy z nas może wcielić się w rolę jurora i poddać ocenie każdego z kandydatów do tytułu, przypisując mu od 1 do 5 gwiazdek.

Wróćmy jednak do finalistów wyłonionych przez panel 13 niezależnych ekspertów. W o­­­statniej fazie głosowania międzynarodowe jury podda 36 nominowanych projektów ponownej ocenie i wybierze zwycięzców, na których oprócz prestiżowego tytułu czekają również bonusy finansowe. Triumfator każdej kategorii otrzyma 3 300 euro, natomiast laureat nagrody głównej Life Challenge Award 2020 – najlepsza z najlepszych fasad – zainkasuje dodatkowo 6 600 euro. Kto ma najlepsze fasady w Europie? Przekonamy się już wkrótce.