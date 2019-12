Poszukiwani młodzi architekci, którzy zmienią polskie miasta

Obecnie powinno się tworzyć architekturę, która odpowiada na społeczne, kulturowe i globalne problemy współczesnych miast. Powszechnie znane są budynki, których dachy pokryto trawnikami i ulami, czy przestrzenie pofabryczne zamienione w modne centra kultury. Fundacja im. Stefana Kuryłowicza, w ramach Konkursu TEORIA i Stypendium PRAKTYKA, szuka nowatorsko myślących i odważnych architektów, studentów i absolwentów, którzy podejmą wyzwanie – napiszą tekst na temat relacji kultury i architektury lub zaprojektują ulepszenie przestrzeni publicznej dowolnego miasta w Polsce. Zgłoszenia do konkursu i stypendium można przesyłać do 7 stycznia za pomocą formularza znajdującego się na stronie Fundacji. Pula nagród w obu programach sięga prawie 40 tys. zł.

Dzisiejsze myślenie o architekturze sprowadza się już nie tylko do wartości estetycznej czy ekonomicznej. Coraz częściej współcześni projektanci muszą sobie stawiać pytania o to, jak budować i projektować, by uwzględnić problemy, z którymi borykają się społeczeństwa, tj. przeludnienie, coraz mniej liczne tereny zielone, zmniejszające się miejskie zasoby wody, starzejące się społeczeństwo, czy narastające problemy psychologiczne. Dobry architekt potrafi zaprojektować odpowiedzialną społecznie architekturę w duchu idei zrównoważonego rozwoju miast. – Patron Fundacji wierzył, że dobry projekt architektoniczny jest połączeniem piękna i pragmatyzmu. Cenił architekturę odważną, śmiałą, ale także odpowiedzialną i kształtującą postawy. Właśnie takich architektów Fundacja im. Stefana Kuryłowicza chce wspierać w ramach programów Konkurs TEORIA i Stypendium PRAKTYKA – mówi prof. Ewa Kuryłowicz, przewodnicząca Rady Fundacji.

Projekty laureatów konkursu i stypendium udowadniają, że architektura, o jakiej marzył Stefan Kuryłowicz jest możliwa do stworzenia. Zwyciężczyni Stypendium PRAKTYKA 2018 Agnieszka Dąbek uwzględniła w swojej pracy problem starzejącego się społeczeństwa. Zaprojektowała „Oddział Warszawa”, czyli naszą stolicę, w której zamiast enklaw dla seniorów i domów starości, pojawia się pomysł na miasto przyjazne starszym osobom. W projekcie znajdowały się więc małe parterowe mieszkania włączone w tkankę miejską, zastosowano nowe technologie i inne usprawnienia np. rabaty z leczniczymi roślinami, płyty chodnikowe z zielonego betonu zwalczającego bakterie i eliminujące odór, tzw. chwytacze uliczne na laski ortopedyczne czy serwis i stacja ładowania wózków elektrycznych w Rotundzie PKO. Ewelina Wiciak i Barbara Romańska, laureatki Stypendium 2017, w swoim prowokacyjnym projekcie „Parawanowiec” zajęły się niezbyt lubianym zjawiskiem „parawaningu”, znalazły nowatorski sposób zagospodarowania przestrzennego polskich plaż uwzględniający preferencje plażowiczów.

Laureaci Konkursu TEORIA pisali z kolei o tym, jak architektura i kultura wpływają na siebie wzajemnie, poszukiwali oryginalnych diagnoz i nowych rozwiązań. Małgorzata Neumann i Zofia Zuchowicz wzięły na warsztat „Terrain vague w Polsce”, czyli porzucone, nieoczywiste przestrzenie, takie jak zamknięte fabryki, opuszczone pegeery, dworce kolejowe pozostałe po rozbiórce torów czy powojenne ruiny kamienic. Napisały pracę o tym, skąd się wzięły takie miejsca i jak można wykorzystać ich potencjał. Kinga Zemła, zwyciężczyni w 2017 roku w „Architekturze naturalnej” przyglądała się z kolei współczesnym miastom, które jej zdaniem coraz bardziej stają się naturalnym środowiskiem życia człowieka. Jak może wyglądać miasto przyszłości oraz jaką funkcję mogłyby w nim pełnić cybernetyka czy biotechnologia? Między innymi o tym pisała autorka.