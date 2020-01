Poznańscy architekci z pomysłem na plan urbanistyczny dla centrum Heverlee

W ramach konkursu organizowanego przez belgijskie miasto Leuven architekci z biura Atelier Starzak Strebicki z Poznania przygotowali plan urbanistyczny dla centrum dzielnicy Heverle.

Zgodnie z prowadzoną przez miasto zieloną polityką rozwoju zależało architektom na uspokojeniu ruchu samochodowego i wprowadzeniu ograniczenia prędkości do 30 km/h i podłączeniu nowych ścieżek rowerowych w dzielnicy pod główną pętlę rowerową Leuven. Architekci dodali zieleń oraz zdecydowali się na utworzenie płaskich i znajdujących się na takim samym poziomie powierzchni, aby w pełni wydobyć potencjał przestrzeni przyjaznej dla pieszych i rowerzystów. Dzięki temu, że rdzeń mieszkalny dzielnicy charakteryzuje się zwartością i niewielkimi odległości pomiędzy głównymi obszarami życia publicznego Heverlee, wszystkie rozwiązania w projekcie zakładały założenie o połączeniu centralnych funkcji miejskich (przestrzennych, kulturowych, społecznych) w celu uzyskania ich trwałej adaptacji.

Rewitalizację budynku starego ratusza architekci oparli na wykorzystaniu jego największych atutów, czyli centralnej lokalizacji oraz jej dostępności wyróżniającej się prospołecznym i publicznym charakterem. Nie chcieli rezygnować z jego społecznej użyteczności, lecz przeciwnie, podkreślić, że jego odnowienie i zaadaptowanie na lokalne centrum kultury mogłaby przynieść miastotwórczą i kulturotwórczą wartość dla mieszkanek i mieszkańców Heverlee. Dlatego w projekcie uwzględnili konieczność wyremontowania budynku i przekształcenia go w taki sposób, aby spełniał współczesne standardy. Zaproponowali likwidację schodów, które ograniczały dostępność dla osób z trudnościami w poruszaniu się. Publiczną wartość przestrzeni wokół ratusza wzmocnili za sprawą postawienia trzech pawilonów tworzących nową miejską agorę dla spotkań. Każde z nowo utworzonych miejsc spełnia wyznaczoną funkcję (m.in. kawiarnianą, akademia muzyczna, przestrzeń warsztatowa) jednak zachodzi pomiędzy nimi dynamiczne przejście odpowiedzialne za wzajemne wchodzenie w relacje i całościowe uzupełnianie się, co odpowiada codziennym rytmom miejskiej aktywności. Na tyłach budynku starego ratusza zaplanowali stworzenie dodatkowej przestrzeni z niskimi schodkami, dzięki czemu Heverlee zyskał kolejne miejskie forum, które nie tylko sprawdza się jako miejsce odpoczynku i relaksu, ale również doskonale nadaje się na publiczną prezentację przedstawień teatralnych. Przednia część dziedzińca została zaaranżowana w sposób przyciągający spacerowiczów do chwilowego przystanku na odpoczynek, lecz jednocześnie uwzględniono konieczność zagwarantowania przestrzeni na odbywający się raz w tygodniu targ. Dlatego zdecydowali się na wykorzystanie pół utwardzonych i pół zielonych chodników, które zapewniają trwałość i dostępność dla wszystkich użytkowników.