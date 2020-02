Pracownia plus3-architekci zwycięzcą konkursu na projekt budynku sali koncertowej w Płocku

W sąsiedztwie Teatru Dramatycznego w Płocku powstanie nowoczesna sala koncertowa. Zwycięzcą konkursu na opracowanie koncepcji dla nowego budynku sali koncertowej wraz z zagospodarowaniem placu Nowy Rynek jest pracownia plus3architekci, która zaproponowała budynek o lekkiej, muzycznej formie.

REKLAMA

Plus3-architekci to warszawska pracownia, która na swoim koncie ma wiele udanych realizacji oraz kilka znaczących sukcesów konkursowych. Zespół plus3-architekci od kilku lat specjalizuje się w projektach muzycznych. W tym roku ma się rozpocząć realizacja sztandarowego projektu pracowni: nowego kampusu Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Po raz kolejny ekspertem odpowiedzialnym za akustykę projektów pracowni została mgr inż. Ewa Więckowska-Kosmala, która wraz z zespołem: Magdaleną Czechowską i Radosławem Ciszewskim, stworzyła jakościową koncepcję akustyczną dla budynku sali koncertowej.

Konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji architektonicznej dla nowego budynku sali koncertowej w Płocku był dwuetapowy. Do udziału w konkursie zakwalifikowało się ponad 100 pracowni. Złożono 45 prac, a do drugiego etapu konkursu, zostało zakwalifikowanych tylko 5 autorskich projektów. Wśród nich znalazła się pracownia plus3-architekci. Jury konkursu w składzie: arch. Magdalena Kozień-Woźniak (przewodnicząca Sądu Konkursowego), arch. Daniel Frąc (sędzia referent), arch. Roman Dziedziejko, arch. Janusz Łabuz, arch. Cezary Głuszek, Adam Mieczykowski (dyrektor Płockiej Orkiestry Symfonicznej), Jacek Terebus (zastępca Prezydenta Miasta ds. Rozwoju i Inwestycji), przyznało dwie nagrody (I i III), oraz dwa wyróżnienia. Pierwszą nagrodę otrzymała pracownia plus3-architekci, trzecią nagrodę zdobył Maciej Kuryłowicz Architekt, wyróżnienia trafiły do MPP Sp. z o.o. (Maćków Pracownia Projektowa) oraz do zespołu Kacper Guranowski, Michał Ruman, Piotr Rożniecki, Michał Koziej.

- Zwycięstwo w konkursie w konkursie, to dla naszego zespołu ogromne wyróżnienie. Po raz kolejny z wielkim entuzjazmem tworzyliśmy obiekt z wieloma wymogami akustycznymi, który cechuje się otwartością i dostępnością - zarówno dla jego użytkowników, ale także dla mieszkańców i miłośników Płocka – miasta, do którego od lat ściąga coraz więcej turystów - mówi Katarzyna Głażewska z pracowni plus3-architekci.

Koncepcja architektoniczna dla budynku sali koncertowej w Płocku oraz przylegających jej terenów, musiała sprostać wielu wymogom takim jak: doskonała akustyka, funkcjonalność, trwałość, energooszczędność i uszanowanie krajobrazu. Pracownia plus3-architekci, zaproponowała projekt, który spełnia wszystkie kryteria jakości i funkcjonalności, jednocześnie dbając o walory wizualne. Spaja on obiekt z otoczeniem, naturalnie wnikając w tkankę przestrzeni miejskiej. Udało się to w dużej mierze dzięki jego położeniu – z jednej strony Teatr Dramatyczny, z drugiej nowy obiekt płockiej orkiestry, tworzą ważny punkt na mapie miasta. To symboliczna brama otwierająca spacer poprzez Nowy Rynek, ulicę Tumską, aż po Wzgórze Tumskie i nadwiślańską promenadę. Fasada budynku gra na emocjach przechodniów, a elewacja delikatnie poderwana w kierunku teatru, to w istocie nowy miejski portal.