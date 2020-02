Roca One Day Design Challenge powraca do polskich młodych architektów i projektantów, aby sprawdzili swoją kreatywność w III edycji konkursu

W 2020 r. międzynarodowy konkurs designu organizowany przez firmę Roca będzie obecny już w 20 miastach i 18 krajach świata. Uczestnicy po raz kolejny podejmą wyzwanie projektowe. Ich zadaniem będzie przedstawienie innowacyjnego rozwiązania do przestrzeni łazienkowej tylko w jeden dzień.

III edycja „Roca One Day Design Challenge” w Polsce odbędzie się w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego w sobotę 28 marca 2020. „Roca One Day Design Challenge” zainicjowany przez markę globalną Roca stawia wyzwanie stworzenia oryginalnych rozwiązań i innowacyjnych koncepcji do przestrzeni łazienkowej, tylko w jeden dzień! Konkurs jest przeznaczony dla studentów wzornictwa i architektury, młodych profesjonalistów, którzy nie ukończyli 30 roku życia.

Zadanie konkursowe będzie dotyczyło zagadnienia dotyczącego przestrzeni łazienkowej, a założenia, zostaną ogłoszone rano w dniu konkursu. Największym wyzwaniem dla uczestników będzie presja czasu. Każdy uczestnik będzie mógł projektować sam lub w grupie (max. 2 osobowej). Najważniejszymi kryteriami, którymi będą się kierować członkowie Jury będą: oryginalność, design i walory użytkowe koncepcji.

Okres rejestracyjny online będzie trwał do 25 marca 2020r. Uczestnicy, mogą także rejestrować się osobiście na miejscu w sobotę rano w IWP od godziny 9.00h do 10.30h. Zadanie konkursowe i jego założenia zostaną ogłoszone o godzinie 9.30 w sobotę 28.03.20. Od tej pory uczestnicy walcząc z czasem mogą projektować do 16.00h. Następnie odbędą się obrady Jury i ceremonia ogłoszenia wyników ok. 18.30h.

W skład Jury konkursowego drugiej edycji Roca One Day Design Challenge w Polsce wejdą profesjonaliści i osobistości ze świata architektury i designu: Oskar Zięta – wybitny projektant i właściciel firmy Zieta Prozessdesign, Krystyna Rzehak – dyrektor kreatywna IWP, najstarszej polskiej instytucji zajmującej się designem, Marta Sękulska-Wrońska - prezes Oddziału Warszawskiego SARP, członek Kolegium Sędziów Konkursowych SARP i Mazowieckiej Izby Architektów, prof. Michał Stefanowski projektant biura INNO+NPD, i Kierownik Katedry Projektowania na Wydziale Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie oraz dyrektor marketingu Joanna Dec-Galuk.

Nagrody i międzynarodowa ekspansja: Pierwsza nagroda w II polskiej edycji konkursu wyniesie 1000 EURO, druga nagroda w wysokości 700 EURO i trzecia w wysokości 400 EURO, w dodatku Jury może przyznać dodatkową nagrodę fundacji Wa Are Water w wysokości 400 EURO za projekt, który w ciekawy sposób zaakcentuje tematykę zrównoważonego rozwoju.

Roca One Day Design Challenge Kiedy: 28 marca 2020, Od 9:00h do 16:00h – Przywitanie, przedstawienie zadania projektowego, projektowanie. 16:00h – Obrady Jury, Od 18:30h – Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród Gdzie: Instytut Wzornictwa PrzemysłowegoUl. Świętojerska 5/7 Warszawa, Rejestracja: http://www.onedaydesignchallenge.net/en/contests/poland/poland-2020

Konkurs ma charakter międzynarodowy. Pierwsza edycja odbyła się w Hiszpanii w 2012, ale celem konkursu jest ekspansja międzynarodowa. W ostatnim roku odbyła się w 14 miastach na całym świecie: Katowice (Polska), Sofia (Bułgaria), Lizbona (Portugalia), Moskwa (Rosja), Londyn (Wielka Brytania), Sao Paulo (Brazylia), Shanghai i Pekin (Chiny), Muscat (Oman), Barcelona i Madryt (Hiszpania), Dubai (Emiraty Arabskie), Singapur i Hong Kong.