Rozstrzygnięcia konkursów Łazienka-Wybór Roku 2020 i Łazienka- Salon Roku 2020: zmiana terminu

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną oraz koniecznością odwołania tegorocznego Forum Branży Łazienkowej i Kuchennej rozstrzygnięcia konkursów organizowanych przez magazyn Łazienka i portal Ryneklazienek.pl odbędą się 27 marca. Głosowania trwają do 26 marca!

Szanowni Państwo,

Aktualna sytuacja epidemiologiczna w Polsce oraz obawy o bezpieczeństwo uczestników zmuszają nas do odwołania tegorocznego Forum Branży Łazienkowej i Kuchennej. Tym samym zmianie ulegają także terminy zakończenia konkursów Łazienka - Wybór Roku 2020 i Łazienka - Salon Roku 2020. Głosowania w konkursach potrwają do 26 marca do godz. 23.59, a podsumowanie głosów oraz rozstrzygnięcie konkursów odbędzie się 27 marca. O wynikach konkursu wszyscy laureaci oraz uczestnicy zostaną poinformowani droga e-mailową. Wyniki konkursów oraz prezentacja nagrodzonych produktów i salonów zostaną oczywiście opublikowane na łamach naszych mediów (Ryneklazienek.pl, Dobrzemieszkaj.pl) oraz w social mediach. Ponieważ nie będzie mogła odbyć się również gala wręczenia nagród, która miała mieć miejsce w trakcie tegorocznego Forum Branży Łazienkowej i Kuchennej, w trosce o wspólne bezpieczeństwo laureaci konkursów statuetki otrzymają pocztą,

Z góry przepraszamy za zmiany i niedogodności, ale obecna bardzo poważna sytuacja w naszym kraju zmusza nas do radykalnych, lecz odpowiedzialnych kroków. Mamy nadzieję na szybki powrót do normalności i spotkania w nowych, lepszych czasach. Bądźcie zdrowi i #Zostańciewdomu.

Redakcja oraz dział sprzedaży magazynów Łazienka i Dobrze Mieszkaj oraz portali Ryneklazienek.pl i Dobrzemieszkaj.pl