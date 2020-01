Rusza kolejna edycja konkursu marki Tubądzin dla architektów i projektantów

Wystartowała III edycja międzynarodowego konkursu Tubądzin Design Awards dla architektów, projektantów i studentów. Tegorocznej odsłonie Tubądzin Design Awards towarzyszyć będą hasła #nature #future #freedom.

REKLAMA

Ruszyła kolejna, trzecia już edycja konkursu, na który czekają architekci i projektanci z Polski i zagranicy. Grupa Tubądzin, organizator konkursu, jest świadoma, że projektowanie to nie tylko tworzenie ładnych i funkcjonalnych przedmiotów czy wnętrz, ale też kreowanie dobrostanu użytkowników, uwzględniające potrzeby środowiska oraz jakość życia przyszłych pokoleń.

Z tych właśnie powodów tegorocznej odsłonie Tubądzin Design Awards towarzyszyć będą hasła #nature #future #freedom. Ostatnie z nich jest nawiązaniem do możliwości jakie daje współczesny design, nowoczesna technologia, wiedza oraz wyobraźnia zmieniająca rzeczywistość na jeszcze piękniejszą.

- Konkurs Tubądzin Design Awards zgromadził wokół siebie międzynarodową społeczność architektów, projektantów i studentów uczelni artystycznych, którzy dzięki niemu mają możliwość przedstawienia projektów łączących nie tylko wiedzę techniczną z designem, ale też uwzględniających czynniki takie jak dobrostan jednostki w nieustająco zmieniającym się świecie i przyspieszającej technologii. Dla Ceramiki Tubądzin, organizatora konkursu, bardzo ważne jest aby projekty obejmowały nie tylko potrzeby ludzi, ale też otaczającej ich natury, ekologii, podejmowały kwestie ochrony środowiska. Bardzo liczymy na to, że III edycja konkursu po raz kolejny wyłoni zwycięzców wrażliwych nie tylko na obecne potrzeby swoich klientów, ale i przyszłych pokoleń – mówi Ewa Kryszkiewicz, Development and Cooperation with Architects Manager.

#Freedom nawiązuje także do wyjątkowej nagrody główniej III edycji Tubądzin Design Awards. Zdobywca Grand Prix sam zdecyduje bowiem o jej kształcie. #Freedom daje zwycięzcy wybór – wizyta w Abu Zabi (#future) czy wycieczka na Islandię (#nature).

Pierwszy z nich oznacza wizytę w Masdar City, pełni ekologicznym mieście zbudowanym w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Jego unikalność polega na tym, że nie emituje dwutlenku węgla i jest zasilane jedynie energią odnawialną, głównie słoneczną, wiatrową, wodną oraz biopaliwową. Projekt ten łączy najnowocześniejsze technologie, współczesną architekturę i naturalne źródła energii, pokazując jak mogą wyglądać miasta przyszłości. Projekt cieszy się dużym poparciem międzynarodowej organizacji ekologicznej WWF.

Z kolei Islandia leży zaledwie dwa stopnie na południe od północnego koła podbiegunowego. Jest jednym z niewielu krajów, w których można podziwiać zorzę polarną. Stolica Islandii znajduje się w czołówce proekologicznych miast na świecie. Podróż na Islandię połączy ze sobą świat natury z architekturą i pokazuje jak te dwa obszary wzajemnie się przenikają.

Projektanci i architekci, pragnący wziąć udział w konkursie, powinni zgłosić minimum jeden projekt w wybranej kategorii konkursowej: Young Power, Everyday Design, Unlimited Architecture. Mogą to zrobić na każdym z etapów konkursu: I etap - 10/01/2020 - 30/04/2020, II etap - 01/05/2020 - 31/07/2020 i III etap - 01/08/2020 - 31/10/2020.