SARP dla PFR Nieruchomości. Zwycięzcami kolejnego konkursu architekci z BE DDJM

Wręczono nagrody laureatom konkursu architektoniczno-urbanistycznego na koncepcję osiedla przy ul. Ratuszowej w Warszawie. Najlepszym projektem okazała się propozycja krakowskiej pracowni BE DDJM, której przyznano pierwszą nagrodę ze wskazaniem do realizacji. Wręczono w sumie trzy nagrody i trzy wyróżnienia.

Celem konkursu zorganizowanego przez spółkę PFR Nieruchomości było opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej dla osiedla mieszkaniowego w zabudowie wielorodzinnej z usługami i garażami podziemnymi przy ulicy Ratuszowej w Warszawie.

Nadesłane prace oceniał Sąd Konkursowy pod przewodnictwem prof. Bolesława Stelmacha, dyrektora Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki. W jego skład weszli także przedstawiciele warszawskiego oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich, Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy i Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. Głównymi kryteriami, którymi kierował się Sąd Konkursowy były m.in. funkcjonalność, nawiązanie do istniejącej tkanki miejskiej czy walory architektoniczne projektowanych budynków.

Najlepszym projektem okazała się propozycja krakowskiej pracowni BE DDJM, której przyznano pierwszą nagrodę ze wskazaniem do realizacji. Sędziowie Konkursowi docenili tę koncepcję m.in. za twórczą kontynuację niepowtarzalnej struktury przestrzeni miejskich w okolicy Placu Hallera.

Drugą nagrodę otrzymała holenderską pracownia MVRDV, z kolei trzecie miejsce przyznano Fiszer Atelier 41. Wręczono także trzy wyróżnienia, które trafiły do BBGK Architekci, BDM Architekci i pracowni TZA Aleksandra Targońska.

Projektowana inwestycja, która pomieści około 500 mieszkań zlokalizowana jest na warszawskiej Pradze Północ w bliskim sąsiedztwie warszawskiego ogrodu zoologicznego i Parku Praskiego. Atutami tej lokalizacji są bogata oferta handlowo-usługowa i dostęp do komunikacji publicznej. Najbliższy przystanek tramwajowy znajduje się w odległości ok. 150 metrów, do przystanków autobusowych jest ok. 100-250 metrów. W odległości ok. 600 metrów jest najbliższa stacja drugiej linii metra oraz stacja kolejowa (Warszawa Wileńska).

Inwestycję realizuje spółka celowa MDR Warszawa Ratuszowa. Powołał ją Fundusz Sektora Mieszkań dla Rozwoju, którego aktywami zarządza spółka PFR Nieruchomości. MDR Warszawa Ratuszowa zakupiła od Poczty Polskiej działki przy ul. Ratuszowej i Jagiellońskiej o łącznej powierzchni ok. 1,7 hektara. Działki objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, który – oprócz zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – przewiduje także usługi, handel i gastronomię. Budowa osiedla ma ruszyć w pierwszym kwartale 2022 roku.

- Pamiętam dzień kiedy na sali pojawiły się plansze. Moje pierwsze wrażenie – bardzo wysoki poziom architektury. Kolejna refleksja – fantastyczne pomysły i szczególna dbałość o komfort życia społeczności. W tych projektach są marzenia, chęci i przede wszystkim – wysoka jakość architektury i urbanistki. Wierzę, że te projekty wpiszą się na długie lata w krajobraz warszawskiej Pragi i nie będą się starzeć, bo dają ogromne pole do późniejszego działania – powiedział Wojciech Caruk, prezes PFR Nieruchomości S.A.