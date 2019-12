Studenci z warszawskiej uczelni wygrali międzynarodowy konkurs architektury krajobrazu

Studenci z warszawskiej uczelni wygrali międzynarodowy konkurs z zakresu architektury krajobrazu w Ponte de Lima w Portugali.

„Ogród życia”, projekt nawiązujący do biblijnego Edenu, wygrał międzynarodowy konkurs

z zakresu architektury krajobrazu w Ponte de Lima w Portugali. Autorami zwycięskiego projektu jest czworo studentów Akademii Finansów i Biznesu Vistula: Karolina Beinarovica, Tetiana Humeniuk, Khaleda Ibrahim i Mohyi Mahmoud, którzy pracowali pod kierunkiem Zuzanny Bartman. Ogród według ich pomysłu powstanie w maju w Portugalii. Będzie częścią półrocznej wystawy.

Festiwal odbywa się co roku i ma określony motyw przewodni. W nadchodzącym 2020 roku, temat prac to „Religie w ogrodzie”. Dla zwycięskiej grupy to było szczególne zadanie

– pochodzą nie tylko z różnych krajów (Łotwy, Ukrainy, Arabii Saudysjkiej i Egiptu), ale też różnych kultur i religii. Ich „Ogród życia” symbolizuje początek świata, pierwszych ludzi i grzech pierworodny.

- Ideą “Ogrodu życia” było pokazanie ludzkiego życia z perspektywy dobrych i złych decyzji. Pośrodku ogrodu stanie jabłoń symbolizująca życie i grzech. Dwie prowadzące do niej ścieżki, to dobro i zło – uzasadnili autorzy w opisie projektu.

Studenci musieli podjąć się zrozumienia tematu w artystycznym podejściu, ale także spełnić wymagania techniczne m.in. zmieścić się w narzuconym budżecie, przygotować profesjonalną kalkulację oraz szczegółowy plan nasadzeń. To przypominało pracę zawodowych architektów krajobrazu.

- Zależało mi na tym, żeby studenci nie tworzyli prac „do szuflady”, ale nabierali praktycznego doświadczenia. To niezwykle ważne, żeby jak najwcześniej wyszli ze swoimi pracami poza mury uczelni, by budowali swoje portfolio i zdobywali doświadczenie, jeszcze zanim zdobędą dyplom. To zdecydowanie ułatwi im karierę – mówi Zuzanna Bartman, wykładowczyni architektury krajobrazu w Akademii Finansów i Biznesu Vistula.

W tym roku w konkursie zgłoszono 40 prac z 14 krajów. Organizator wybiera 12 propozycji projektowych do realizacji. Ogród powstanie w kwietniu, a odwiedzać go będzie można od maja do października w Ponte de Lima.

Akademia Finansów i Biznesu Vistula to najbardziej międzynarodowa szkoła wyższa w Polsce. Studenci uczą się w dwóch językach: po polsku i angielsku. Architektura jest kierunkiem prowadzony w trybie praktycznym – to oznacza, że większość wykładowców to zawodowi architekci, a studenci mają rozszerzoną liczbę godzin praktyk. Opiekunka zwycięskiej grupy, Zuzanna Bartman zdobywała doświadczenia m.in. w Stanach Zjednoczonych. Współpracuje m.in. z Łazienkami Królewskimi.