Świąteczne iluminacje z różnych miast Polski będą rywalizować o miano najpiękniejszej

Już po raz jedenasty wybrane zostaną najpiękniejsze świąteczne iluminacje miejskie w ramach organizowanego przez Grupę Energa konkursu.

REKLAMA

Już po raz jedenasty Grupa Energa zainaugurowała świąteczną akcję, „Świeć się z Energą”. Wśród 16 miejscowości z całego kraju jedna zdobędzie tytuł Świetlnej Stolicy Polski.

Miasto do konkursu mogą zgłosić urzędy miast, ale również i sami mieszkańcy – wystarczy wpisać adres swiecsie.pl, i wybierając kategorię „Moje Miasto” wysłać zdjęcie oświetlonej miejscowości, a tym samym zgłosić jej kandydaturę. Eliminacje są dwuetapowe. 6 grudnia rozpoczyna się rejestracja do etapu regionalnego, a od 11 grudnia do 2 stycznia wyłanianych będzie 16 zwycięzców wojewódzkich. Głosowanie w wielkim finale odbędzie się w dniach 7-15 stycznia, a oficjalne ogłoszenie zwycięzcy nastąpi do 18 stycznia 2020.

Zwycięskie miasto wygra warte aż 50 tys. zł. wysokiej jakości energooszczędne urządzenia AGD, które mogą pomóc mieszkańcom w trudnej sytuacji życiowej. Głosując codziennie każdy może pokazać, jak docenia świąteczne ozdoby swojego miasta i wesprzeć swój region w rywalizacji o wygraną.

– Całkowita kwota charytatywnego wsparcia, jakiego Grupa Energa udzieli w ramach akcji, przekroczy w tym roku 1 mln zł – mówi kierujący Grupą Energa Grzegorz Ksepko – Podczas dotychczasowych dziesięciu edycji udało nam się pomóc domom dziecka, seniorom i potrzebującym rodzinom. Cieszę się, że w tym roku znowu wspólnie przekażemy wsparcie tam, gdzie jest ono najbardziej potrzebne – dodaje prezes.