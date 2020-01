Wiemy, jak będzie wyglądał pomnik Piłsudskiego w Poznaniu

Rozstrzygnięto konkurs na opracowanie projektu pomnika marszałka Józefa Piłsudskiego. Zwyciężyła koncepcja przedstawiona przez Zbigniewa Mikielewicza. Pomnik stanie u zbiegu ulicy Karola Libelta i alei Niepodległości. Przeobrażeniu ulegnie także teren wokół monumentu.

Konkurs miał na celu wybranie projektu pomnika, który uwieczni postać marszałka Józefa Piłsudskiego. Sąd konkursowy zdecydował się wyróżnić prace przedstawioną przez rzeźbiarza Zbigniewa Mikielewicza - podaje oficjalny portal miejski Poznania.

- Postać marszałka wyłania się z monolitycznego bloku szwedzkiego granitu. Pomimo wyraźnej zadumy, w której jest pogrążony Piłsudski, jego poza sugeruje, że mamy do czynienia z osobą dynamiczną, gotową w każdej chwili podjąć działanie - czytamy w opisie pracy.

Według projektu zmienić ma się także teren otaczający pomnik. Nawierzchnia wokół ma być utwardzona płytami i kostką granitową. Między jezdniami a placem przewidziane są wąskie pasy zieleni.

- Doceniliśmy subtelnie narysowaną ideę, umiar w doborze środków wyrazu i zastosowaną syntetyczną formę artystyczną przedstawioną przez autora w pierwszym etapie konkursu. Propozycja złożona w drugim etapie nie spełniła jednak naszych oczekiwań. Mimo to zdecydowaliśmy się zarekomendować ją do realizacji, zalecając jednocześnie autorowi powrót do koncepcji z pierwszego etapu - powiedział prof. Jan Tutaj, przewodniczący sądu konkursowego.

Wymiary pomnika zaproponowane w pierwszym etapie to 3.8 metrów wysokości i 1.9 na 1.9 metra u podstawy.

Konkurs podzielony był na dwa etapy. Do pierwszego zgłoszono 33 opracowania studialne. Spośród nich sąd konkursowy wyłonił finałową trójkę. Projektanci nie mieli łatwego zadania. W swoich pracach musieli wpisać pomnik w charakter istniejącej już zabytkowej zabudowy. W sąsiedztwie znajduje się kościół i klasztor dominikanów, a także historyczne budynki z końca XIX i początku XX wieku. Od strony północno-zachodniej - park Stanisława Moniuszki z popiersiem kompozytora, w pasie rozdzielającym jezdnie (al. Niepodległości) aleja drzew uznana za pomnik przyrody. Po przeciwnej stronie skrzyżowania z kolei umiejscowiony jest pomnik Polskiego Państwa Podziemnego.

Zdobywca I wyróżnienia, rekomendowanego do realizacji przez sąd konkursowy, otrzyma 12 tys. zł. Przyznano także dwa równorzędne wyróżnienia II stopnia w wysokości 6 tys. zł. Otrzymali je Marcin Smosna oraz Jan Graczyk.

Inicjatorem budowy jest Społeczny Komitet Budowy Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Poznaniu, który na jego powstanie planuje przeznaczyć kwotę 2 mln zł. Ogłoszenie wyników poprzedziła debata publiczna poświęcona pracom złożonym w konkursie. Fundatorem nagród było Miasto Poznań.