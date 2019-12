Wystartowała 3. edycja konkursu YTAA organizowanego przez Fundację Miesa van der Rohe

Ruszyła trzecia edycja konkursu Young Talent for Architecture Awards skierowanego do młodych, obiecujących architektów, urbanistów i architektów krajobrazu. Plebiscyt organizowany jest w ramach Nagrody Unii Europejskiej w konkursie architektury współczesnej im. Miesa van der Rohe.

Do udziału w YTAA 2020 mogą być zgłaszane prace dyplomowe prezentowane w okresie pomiędzy 1 stycznia 2018 r. i 31 grudnia 2019 r. na uczelniach na terenach całej Europy, a także w Brazylii, Chile oraz Meksyku, które w tym roku biorą gościnnie udział w plebiscycie. Prace oceni międzynarodowe jury kuratorów, krytyków i badaczy architektury w składzie: Martine de Maeseneer (Leuven), Oleg Drozdov (Charków), Juliet Leach (Londyn), Rosario Talevi (Berlin) and Bet Capdeferro (Girona).

Zwycięscy poprzednich edycji konkursu mieli łatwiejszy start a początku swojej praktyki zawodowej, a także możliwość pogłębiania swojej wiedzy na szkołach wyższych i biurach architektonicznych powiązanych z Nagrodą Miesa van der Rohe i platformą Future Architecture.

Więcej o plebiscycie można przeczytać na jego oficjalnej stronie: www.ytaaward.com