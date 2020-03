Zaprojektuj łazienkę w Łazienkach Królewskich! Wystartowała 22. edycja konkursu Koło

22 lata historii, pula nagród przekraczająca 50 tysięcy złotych oraz jedno zadanie do wykonania. Ruszył 22. Konkurs KOŁO na projekt koncepcyjny budynku z funkcją toalety publicznej, znajdujący się wśród najpopularniejszych i najbardziej prestiżowych inicjatyw architektonicznych w kraju. Tegoroczna edycja po raz kolejny odbywa się w Warszawie, jest jednak wyjątkowa – zwycięzca będzie miał szansę zapisać swoją twórczość na kartach historii. Wszystko dzięki współpracy firmy Geberit, z Łazienkami Królewskimi – to dla nich w tym roku powstaną projekty małej architektury.

Kolejny Konkurs KOŁO, organizowany wspólnie z Łazienkami Królewskimi, przebiegał będzie pod hasłem „Concept Merliniego”. Studenci i młodzi architekci będą mieli okazję pójść w ślady Dominika Merliniego, nadwornego architekta króla Stanisława Augusta, mającego kluczowy wpływ na ostateczny kształt Łazienek. Możliwość zaprojektowania pawilonu, na terenie dawnej, królewskiej, letniej rezydencji, to świetna okazja do przyjrzenia się jego twórczości. Architekt był odpowiedzialny za powstanie takich klasycystycznych perełek, jak Pałac na Wyspie, Biały Dom czy Pałac Myślewicki. Głównym wyzwaniem dla uczestników będzie więc połączenie tradycji z nowoczesnością oraz pamięci o historii i poszanowaniu wartości zabytków z kreatywną swobodą. Dziedzictwo przeszłości nie powinno być traktowane jako bariera, lecz stać się nieocenionym źródłem inspiracji dla uczestników.

Idea konkursu została pozytywnie zaakceptowana przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Potencjalna lokalizacja budynku w pobliżu Agrykoli, na terenie Łazienek Północnych, zapewnia duży potencjał nie tylko ze względu na liczbę odwiedzających, ale także dostępny teren, który umożliwia zaprojektowanie dodatkowych funkcji dla gości. Ze względu na obsługę zwiedzających, projekt obiektu powinien przewidywać specjalną strefę z biletomatami (na co najmniej 3 urządzenia), a także informacyjny punkt samoobsługowy z ekranem dotykowym i stojakami na ulotki, jak również niewielki punkt sprzedaży.

Ważne będzie również zastosowanie rozwiązań, umożliwiających dostęp do budynku wszystkim grupom odbiorców, w tym odbiorcom o szczególnych potrzebach – osobom z niepełnosprawnościami, osobom starszym czy opiekunom z małymi dziećmi. Istotne będzie także wykorzystanie materiałów odnawialnych oraz przyjaznych dla środowiska, a także zaprojektowanie rozwiązań mających na celu zmianę nieekologicznych zachowań mieszkańców i turystów.

– Po raz 22 Konkurs KOŁO jest pretekstem do dyskusji na temat deficytu toalet publicznych w przestrzeni miejskiej w Polsce. Mocno kibicujemy akcji #zostańwdomu, a ponieważ konkurs odbywa się prawie całkowicie online i wymaga zdalnej pracy na materiałach dostarczonych przez organizatorów, wierzę, że jest to bardzo dobry moment, żeby zachęcić młodych ludzi, do podejmowania działań twórczych. Na razie wizja lokalna może być utrudniona, ale w miarę możliwości będziemy uzupełnić potrzebne zdjęcia oraz materiały wideo. Mamy też nadzieję, że utrzymamy założone terminy oraz będziemy w stanie zorganizować finał konkursu, na którym spotkamy się z uczestnikami. To będzie jednak zależało od rozwoju sytuacji. W tym roku naszym partnerem zostało Muzeum Łazienki Królewskie. Zwycięski projekt, jeżeli Muzeum zdecyduję się na jego realizację, ma szansę na stałe zapisać się w historii tego zabytkowego kompleksu parkowego – mówi Justyna Zborowska, Menedżer ds. PR i reklamy w grupie Geberit, do której należy marka KOŁO – Wyjątkowy charakter lokalizacji tegorocznego konkursu postawi też przed uczestnikami ważne wyzwanie – jak projektować w przestrzeni zabytkowej? Liczymy, że jest to temat, dzięki któremu obecna edycja spotka się z jeszcze większym zainteresowaniem.