Znamy zwycięzcę konkursu Roca Master Design Challenge. Przyznano także dodatkowe nagrody

W Barcelonie odbył się wyjątkowy konkurs designu, realizowany w trybie ekspresowym – w ciągu jednego dnia. Zadaniem uczestników było przedstawienie koncepcji wnętrzarskich zgodnych z ustanowionymi przez Organizację Narodów Zjednoczonych Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Zwycięzcy XIII edycji Roca One Day Design Challenge, realizowanej w 2019 roku w dwunastu krajach, przybyli do Barcelony, aby wspólnie przeżyć coś zupełnie dla nich nowego – pierwszą odsłonę konkursu na wyższym niż dotąd poziomie: Master Design Challenge. Wydarzenie wsparło Centrum designu w Barcelonie BCD (Barcelona Centre de Disseny) oraz fundacja We Are Water Foundation.

Gala rozdania nagród odbyła się 22 stycznia 2020 roku pod przewodnictwem Xaviera Marceta i Xaviera Torrasa, w prezydium miasta Saló de Cent. Poprzedziły ją dwa dni intensywnej pracy. Uczestnicy realizowali swoje zadania w różnych częściach miasta. Zadanie konkursowe polegało na zaproponowaniu nowego typu umywalki, uwzględniającego dodatkowe funkcje. – Jako dyrektor fundacji WAW analizowałem projekty pod kątem realizacji celi zrównoważonego rozwoju i z dumą mogę stwierdzić, że wszystkie projekty biorą pod uwagę te jakże istotne kwestie, pokazując świadomość projektanta przyszłości, który jest wrażliwy na globalne problemy – tłumaczył Xavier Torras. Barcelona to miasto szczególnie wrażliwe na inicjatywy, które mają na celu wzrost kreatywności w powyższych kwestiach, a Roca właśnie takie realizuje – podkreślił Xavier Marcet.

Główną nagrodę zdobył Ahmad Alkattan z uniwersytetu Heriott-Watt w Dubaju, pokonując w rozgrywkach 22 uczestników – laureatów z 12 krajów, w którym odbył się konkurs ODDC. W jego projekcie konkursowym znalazł się innowacyjny projekt mobilnej umywalki. Główną zaletą tego urządzania jest możliwość korzystania z niego bez konieczności przemieszczenia się, ponieważ posiada ono koła i dwa zbiorniki na wodę świeżą i szarą. Dodatkowo, może być sterowana z telefonu. Isabel Pintado, dyrektor zarządzająca w firmie Wilson Associates, zauważyła, że projekt uczy nas nowego spojrzenia na element wyposażenia łazienkowego, który nie musi być statyczny i w zasadzie może się przemieszczać poza jej obszar.

Podczas ceremonii zostały wręczone również inne dodatkowe nagrody za aktywności związane z warsztatami, które trwały 3 dni, a więc za: najlepszą koncepcję: Ahmad Alkattan (Zjednoczone Emiraty Arabskie); najlepszy render: Desislava Petrova i Liliya Ivanova (Bułgaria); projekt wykorzystujący najlepsze materiały: Wioleta Petynia (Polska), Aleksei Lukianov (Rosja), Rita Yang (Australia), Funi Di (Chiny); najlepszą fotografię architektoniczną: Miguel Ángel Fernández (Hiszpania); najlepszy projekt IOT: Fellicia Amanda (Indonezja), Aresha Suraya (Malezja), Alicia Simón (Hiszpania), Miguel Ángel Fernández (Hiszpania).

W skład Jury weszli przedstawiciele różnych krajów: João Bessa, projektant i założyciel biura BESSA; Josep Congost, dyrektor designu i innowacji w Roca, Kenneth Koh, założyciel Quarters Architects; Isabel Pintado, regionalna dyrektor zarządzająca w firmie: Wilsson Associates; Vladimir Pirozhkov, przewodniczący w centrum innowacji i projektowania przemysłowego “Astra Rossa’; Isabel Roig, dyrektor generalna BCD (Barcelona Centro de Diseño); oraz Xavier Torras, dyrektor komunikacji i marki Roca. Ponadto eksperci, którzy prowadzili warsztaty to: Niconar Garcia, architekt i fotograf, specjalizujący się w architekturze i dokumentowaniu podróży; Robert D.Thompson, inżynier i projektant projektowania przemysłowego, dyrektor naukowy w firmie MaterFad; Guillem Camprodon, dyrektor badań w firmie Fab Lab Barcelona.