Swarovski z nową koncepcją sklepów. Za projektem wnętrz stoi Patricia Urquiola

Luksusowa marka ze świata mody, Swarovski, zaproponowała nową koncepcję swoich sklepów detalicznych, w których nowe technologie łączą się z fizycznymi doznaniami. Pierwszy z nich zadebiutował 17 października br. w ogólnoświatowej stolicy mody, Mediolanie. Kolejne zostaną otwarte w Paryżu, Szanghaju i Pekinie. Projekt wnętrz zaprojektowała sama Patricia Urquiola!

Nowe punkty sprzedaży detalicznej Swarovskiego zostały pomyślane jako interaktywna przestrzeń, która w centrum stawia samego klienta. Crystal Studio - jak zostały nazwane nowe sklepy - zachęcać ma do kreatywności i spontaniczności.

Sercem sklepu i punktem centralnym doświadczeń zakupowych jest tzw. Sparkle Bar - swoista wyspa, przy której klienci mogą odkrywać nowe produkty, zapoznać się z wirtualną ofertą asortymentu i inspiracji oferowanych przez influencerów online, a także dobierać produkty do własnej stylizacji korzystając przy tym ze zmiennych ustawień oświetlenia w lusterkach zamontowanych na wyspie. Sparkle Bar feruje również bezprzewodową strefę ładowania smartfonów. Z kolei z myślą o klientach, których interesują szybkie zakupy przestrzeń sklepu wyposażono w ekrany dotykowe zintegrowane z funkcją Augmented Reality (Rozszerzonej Rzeczywistości).

"Zanim rozpoczęliśmy prace nad estetyką wnętrz, skupiliśmy się na funkcjonalności, a naszą ambicją było spełnienie wymagań cyfrowych naszych klientów przy jednoczesnym zaoferowaniu im wyjątkowych i wciągających wrażeń zakupowych" - mówi Robert Buchbauer, Chairman of the Executive Board and CEO Consumer Goods Business.

Tłem dla wspomnianych wrażeń są eleganckie, wysmakowane wnętrza stworzone przez sławną designerkę Patricię Urquiolę. Urquiola postawiła na energetyzujące, jasne kolory, które wpisały się w koncepcję sklepu, mającego pobudzać klientów do eksperymentów, a także surowe, wręcz industrialne akcenty, jak metalowa siatka w konstrukcji meblościanek. Ekspozycje wyselekcjonowanych produktów na meblościankach zostały zaaranżowane niczym inspiracyjne moodboardy - tak, aby zakupom towarzyszył storytelling, mogący bardziej zaangażować klientów.

Wybór materiałów stworzył studyjną atmosferę, która kontrastuje z zastosowaną ciepłą paletą barw - wspomniana siatka na przykład, choć metalowa, ma ciepły kolor różowego złota. Dodatkowo wnętrze ocieplają również detale w postaci rysunku drewna. W wystroju nie zabrakło także błękitu, flagowej barwy Swarovskiego.