Biurowe przeszklenia - na co zwracać uwagę?

Dobór właściwego systemu okienno-drzwiowego do biura wpływa zarówno na komfort pracowników, jak i wrażenia wizualne danej przestrzeni. Na co zwracać uwagę wybierając biurowe przeszklenia?

To okna i drzwi w dużej mierze decydują o komforcie korzystania z danego pomieszczenia. Wpływają na poczucie bezpieczeństwa i prywatności, temperaturę otoczenia, światło i akustykę we wnętrzu, a to bezpośrednio przekłada się na samopoczucie osób, które w nim przebywają. W przypadku przestrzeni biurowej komfort pracowników rzutuje z kolei na ich efektywność. Dlatego dobór systemów okienno-drzwiowych do firmy jest tak istotny.

Duży format

Przeszklenia formatu XXL w biurach to nie tylko kaprys architektów. Rzeczywiście szklana ściana w firmie robi efekt WOW, ale ma też swój wymiar praktyczny. Im więcej jest na open space naturalnego oświetlenia, tym mniejsze rachunki firma płaci za prąd, tym mniej żarówek zużywa etc. Nowoczesne, wielkogabarytowe rozwiązania okienne nie sprawiają wcale, że pomieszczenie trzeba mocniej dogrzewać. Takie przeszklenia, dzięki innowacyjnym technologiom stosowanym w ich produkcji, są wręcz energooszczędne. Aspekt ekonomiczny i ekologiczny takiego wyboru przekonuje wielu inwestorów.

– Proponujemy do firm okna z pakietem trzech szyb, które zapewniają, nawet przy dużej powierzchni, doskonałą izolację termiczną i zysk ciepła z energii słonecznej na poziomie nawet g=71% (vs standardowe 50%). Stosujemy jedne z najbardziej energooszczędnych szyb dostępnych obecnie na rynku, z najcieplejszą na świecie ramką Swisspacer, która uszczelnia zespolenia. Nasze produkty, jeśli chodzi o współczynnik przenikania ciepła (Uw), spełniają już normy, których wprowadzenie w życie przewidziane jest dopiero na 2021 rok – mówi Tomasz Kurek, doradca klienta OknoPlus.

Naturalne światło

Im więcej naturalnego światła w biurze, tym lepiej czują się w nim pracownicy. Promienie słoneczne, szczególnie te przedpołudniowe, wpływają na człowieka pobudzająco i motywują do działania. Te popołudniowe natomiast wyciszają, co łagodzi nieco poziom stresu odczuwany po kilku godzinach w pracy. Odpowiednio duża dawka światła dziennego podbija również kreatywność i polepsza samopoczucie, a także – o czym się zapomina – wpływa na zdrowszy sen i efektywniejszy wypoczynek w nocy. To z kolei potem na koncentrację i produktywność. Dlatego warto stawiać w firmach nie tylko na duży rozmiar okien, ale także na szczególne właściwości szyby.

– Zdecydowanie polecamy ECLAZ z naszej oferty. Szyby wykonane z tego szkła to zupełnie nowa jakość. Wpuszczają do wnętrza więcej światła niż wszystkie inne (przezierność jest tu na poziomie nawet 80%) i – co istotne – nie przekłamują jego kolorów. To prawdziwa gratka dla estetów i wszystkich tych, którzy w swojej pracy, bardziej niż pozostali, potrzebują naturalnego światła słonecznego (jak choćby artyści czy projektanci). Takie maksymalne doświetlenie pomieszczenia, szczególnie, gdy jego okna wychodzą na przykład na północną stronę, pozytywnie wpływa na zdrowie i nastrój przebywających w nim po kilka godzin dziennie osób – przekonuje Tomasz Kurek.