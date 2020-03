Boom na zielone budynki. Dlaczego w nie inwestujemy?

Certyfikowane inwestycje zajmują w Polsce w sumie około 14 mln mkw. powierzchni użytkowej. Zdecydowanie najwięcej jest w naszym kraju zielonych obiektów z certyfikatem BREEAM - około 74%. Certyfikat LEED posiada mniej więcej 23% budynków. Jak tłumaczyć boom na zielone budynki? Czy warto w nie inwestować? Jakie materiały wybierać?

80% warszawskich biurowców ma certyfikat potwierdzający, że to budynki zrównoważone, a inwestorzy kolejnych właściwie już zawsze ubiegają się o ich uzyskanie. Rośnie także obszar certyfikowanej powierzchni handlowej i przemysłowej – wynika z raportu „Certyfikacja Zielonych budynków w liczbach 2019” przygotowanego przez Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC (obejmuje on okres od marca 2018 do marca 2019).

O połowę mniej L4 w certyfikowanych biurowcach

Certyfikat można zdobyć zarówno dla nowopowstającego, jak i modernizowanego obiektu. Gwarantuje on jego jakość w wielu różnych aspektach. Zaświadcza, że jest to budynek spełniający określone, wyśrubowane wymagania w zakresie między innymi wykorzystania wysokiej klasy rozwiązań instalacyjnych, zapewnienia odpowiedniej efektywności energetycznej, minimalizacji zużycia wody oraz generowanych odpadów w całym okresie swojego funkcjonowania, a także komfortu użytkowania obiektu. Wypełnienie tych norm umożliwia nie tylko ochronę dóbr naturalnych, ale także zmniejsza koszty eksploatacji oraz utrzymuje w dobrym zdrowiu i samopoczuciu przebywające w obiekcie osoby. Badania prowadzone przez Unię Europejską wykazały, że wśród użytkowników zrównoważonych budynków niemal o połowę spada liczba zwolnień lekarskich.

Co certyfikat daje inwestorowi?

Dlaczego duże przedsiębiorstwa decydują się na tworzenie oszczędnych budynków z poszanowaniem dla środowiska i dbałością o wygodę użytkowników? Oprócz tych oczywistych zalet ważne jest też dostosowanie się do unijnych, międzynarodowych norm oraz podniesienie marketingowej rangi obiektu. Poza tym jest to opłacalne.

- Mitem jest stwierdzenie, że wybudowanie zielonego (czy certyfikowanego) budynku jest droższe niż standardowego, spełniającego minimalne wymogi normatywne i prawne. Budynek jest inwestycją długoterminową i w takim okresie powinien być rozpatrywany i kalkulowany - to, w jakim standardzie zostanie zbudowany teraz, będzie miało skutki przez następne kilkadziesiąt lat. A wybudowanie zrównoważonego obiektu sprawi, że będzie to budynek spełniający coraz wyższe wymagania teraz i w przyszłości, dzięki czemu uniknie się w późniejszym okresie wysokich kosztów modernizacji – wyjaśnia Alicja Kuczera, Dyrektor Zarządzająca Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego PLGBC.