buildingSMART Polska, RICS Polska oraz IFMA Polska z nowym konceptem dla polskiego rynku branży nieruchomości!

Obserwując wyzwania branży nieruchomości dzisiejszych czasów oraz rozwijające się w bardzo dynamicznym tempie technologie zarządzania informacją w procesie inwestycyjnym (BIM), polskie oddziały trzech największych międzynarodowych organizacji rynku nieruchomości powołały do życia grupę roboczą fmROOM. Zapraszamy na pierwsze otwarte dla rynku spotkanie, podczas którego zostanie zaprezentowana inicjatywa fmROOM.

fmROOM to przestrzeń stworzona dla wszystkich, których fascynują obszary technologii i procesów BIM, zarządzania informacją, lepszego planowania kolejnych inwestycji, szczególnie pod kątem późniejszej eksploatacji, jak również digitalizacji już istniejących nieruchomości.

Wśród celów funkcjonowania fmROOM można wyróżnić:

- Zwiększanie świadomości podmiotów i osób indywidualnych z rynku nieruchomości i budownictwa w obszarach wzajemnej zależności BIM i FM;

- Opracowanie i promowanie definicji z obszaru BIM i FM w celu ustandaryzowania procesów, jak i wymagań zamawiających;

- Zdefiniowanie i prezentowanie wartości dodanych płynących z zastosowania idei BIM w całym cyklu życia nieruchomości (w szczególności na etapie eksploatacji – FM);

- Wydawanie rekomendacji dla poszczególnych zagadnień / obszarów tematycznych, które są przedmiotem pytań branży budowlanej i nieruchomości.

fmROOM to miejsce dla osób zajmujących się aspektami związanymi z eksploatacją nieruchomości, zarówno na etapie jej planowania, jak i późniejszej obsługi i zarządzania, w tym:

- architektów, projektantów oraz innych podmiotów opracowujących koncepcje lub projekty odnoszące się do budowli lub budynku,

- konsultantów w obszarach doradztwa dot. technologii budynkowych,

- konsultantów w obszarach procesów BIM,

- przedstawicieli właścicieli nieruchomości (działy asset i zarządzania),

- przedstawicieli firm z rynku usług dla nieruchomości (property i facility managerowie).

Spotkanie inauguracyjne

Już 19 marca 2020 w godzinach 10:00 – 14:00 w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej, odbędzie się pierwsze otwarte dla rynku spotkanie, podczas którego zostanie zaprezentowana inicjatywa fmROOM. Wśród uczestników znajdą się przedstawiciele firm z każdego etapu powstawania i eksploatacji nieruchomości.



Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, wymagana jest wcześniejsza rejestracja na stronie https://www.eventbrite.com/e/fmroom-spotkanie-inauguracyjne-tickets-94802008359



Serdecznie zapraszamy do udziału!



O IFMA

IFMA jest największym na świecie i najbardziej rozpoznawalnym międzynarodowym stowarzyszeniem specjalistów zarządzania obiektami, wspierającym ponad 22 000 członków w ponad 100 krajach. Społeczność IFMA uczestniczy w ukierunkowanych grupach, przygotowanych do zajęcia się ich dedykowaną problematyką oraz działalnością w regionach. IFMA to lokalne społeczności w 142 krajach (Local Chapters). Społeczność międzynarodowa to 6 dedykowanych społeczności (m.in. Workplace, IT, Environment) oraz 16 branżowych grup roboczych (m.in. R&D, Utilities, Retail czy Corporate). Szacuje się, że Członkowie IFMA zarządzają razem ponad 78 miliardami stóp kwadratowych nieruchomości i rocznie kupują ponad 526 miliardów USD produktów i usług.