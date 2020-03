Czy automatyka budynkowa może pomóc podnieść bezpieczeństwo epidemiczne?

Czy pandemia koronawirusa zwiększy zapotrzebowanie na systemy automatyki budynków? Szymon Krauze, marketing manager z G-U Polska przewiduje, że tak. – Automatyka drzwiowa, kontrola dostępu do drzwi czy automatyczne wietrzenie pomieszczeń to tylko kilka rozwiązań podnoszących bezpieczeństwo epidemiczne, które zyskają na znaczeniu po uporaniu się z pandemią koronawirusa – mówi ekspert.

– Pandemia wywołana koronawirusem zmieniła naszą rzeczywistość. Ograniczenia w handlu i usługach, zamknięte szkoły, wprowadzenie pracy zdalnej to tylko kilka przykładów na to, w jak dużym stopniu zagrożenie epidemiczne wpłynęło na nasze życie. Zmieniły się nasze nawyki higieniczne i należy tylko liczyć na to, że będzie to zmiana trwała. Z drugiej strony ten trudny czas sprzyja refleksjom i planom na przyszłość – jakie rozwiązania można wprowadzić, aby w przyszłości poprawić bezpieczeństwo ludzi – mówi Szymon Krauze.

– Problem dotyczy przede wszystkim obiektów użyteczności publicznej, które w wielu przypadkach nie były przygotowane na wprowadzenie reżimu higienicznego. Można oczywiście dezynfekować klamki w drzwiach, czy otwierać okna, aby przewietrzyć pomieszczenia, jednak wiąże się to z koniecznością dotykania potencjalnie zakażonych powierzchni. Lepiej wprowadzić rozwiązania automatyczne, jak napędy otwierające drzwi rozwierne (np. napęd G-U DTN 80) lub automatyczne drzwi przesuwne, stosowane w dużych sklepach, a coraz częściej również w obiektach użyteczności publicznej – dodaje ekspert.

– To rozwiązanie można spotkać także – właśnie z uwagi na bezdotykowość i zachowanie norm higienicznych – w toaletach publicznych. Świetnie sprawdziło się na przykład na Międzynarodowych Targach Poznańskich. W przypadku automatycznych drzwi przesuwnych możemy wybierać między rozwiązaniami ekonomicznymi (systemy G-U econoMaster S), rozwiązaniami przeznaczonymi do obsługi ciężkich drzwi (system G-U heavyMaster) lub kompaktowymi, o lżejszej, bardziej nowoczesnej konstrukcji (seria compactMaster) – wymienia przykładowe rozwiązania.

– Wejście do budynku to jeszcze nie wszystko. Aby dostać się do poszczególnych pomieszczeń, trzeba przejść przez klasyczne drzwi. Okres pandemii pokazuje, jak użytecznym rozwiązaniem są karty magnetyczne – karty dostępu oraz breloki RFID. Są to elementy, które użytkownicy mają na wyłączność, zawsze przy sobie i które zawsze mogą zdezynfekować. Co jest chyba najważniejsze w tych rozwiązaniach – aby przy ich użyciu otworzyć drzwi, nie trzeba dotykać czytników, wystarczy je zbliżyć. Zadziałają, nawet jeśli trzymamy je dłonią w rękawiczce ochronnej. Takie rozwiązania można dodatkowo programować, zezwalając danemu pracownikowi na dostęp tylko do wyznaczonych stref w firmie, urzędzie, czy nawet szpitalu – zauważa Szymon Krauze.

– W samych pomieszczeniach często chcemy też odetchnąć świeżym powietrzem, wolnym od wirusów i bakterii, które mogły namnożyć się we wnętrzu. W obiektach użyteczności publicznej okna nie zawsze da się uchylić samodzielnie (z powodów bezpieczeństwa), jednak istnieją systemy pozwalające na zdalne sterowanie oknami. Wystarczy zamontować w nich sterowniki, aby na odległość uchylić okno i przewietrzyć pomieszczenie w dowolnym momencie. To opcja warta rozważenia na przyszłość. Tym bardziej, że często okna, które można otwierać, są umieszczone na tyle wysoko, aby nie mogła tego zrobić osoba niepowołana – przekonuje ekspert.

Jednocześnie Szymon Krauze apeluje: – Pamiętajmy jednak, że nawet najlepsze systemy drzwiowe i rozwiązania technologiczne nie zastąpią zasad higieny. Przestrzegajmy jej obecnie szczególnie restrykcyjnie i zachowajmy ten nawyk na przyszłość.