Heimtextil 2020, czyli trendy tekstylne prosto z Frankfurtu

Nieregularne sploty, struktury typu boucle, a także sztuczne futra, welury i żakardy - to główne tendencje, jakie można było obserwować na poświęconych tekstyliom targach Heimtextil we Frankfurcie.

Heimtextil to największe globalne targi poświęcone tekstyliom domowym i kontraktowym. Tegoroczna edycja miała miejsce w dniach 7-10 stycznia i była pierwszą targową imprezą związaną z wyposażeniem wnętrz w roku, imprezą pokazującą nastroje rynkowe i prognozującą nowe trendy. Wzornictwo tkanin zawsze pozostaje w silnym związku z pomysłami projektantów wnętrz, architektów, ale także z modą odzieżową, grafiką tradycyjną i komputerową czy szeroko pojętym stylem życia. Łatwo dostrzec wzajemne wpływy, związki, kreatywną interpretację tych samych idei.

Frankfurckie targi żartobliwie zapewniają swoich gości, że tkanin nie da się poczuć on-line. Temu sensualnemu kontaktowi z tekstyliami służą m. in. wystawy Trends Heimtextil, które w formie rozbudowanych, trójwymiarowych instalacji prezentują produkty, trendy, konteksty stosowania tkanin w różnego rodzaju wnętrzach. Z oferty Dekomy wybrano 13 tkanin, m. in. Walt, Straton, Gustav, Eleni, Sandro, Chao i Guerini. Stały się one częścią 5 instalacji: Maximum Glam, Pure Spiritual, Active Urban, Heritage Lux i Multi-Local . Te hasła, wraz z głównym motto targów „Where I Belong”, mają odzwierciedlać takie globalne zjawiska jak poszukiwanie kontaktu z naturą, rozwój duchowy, kulturowa różnorodność i elastyczność czy pragnienie multisensorycznych doznań.

Wśród propozycji wystawców bardzo obszernie reprezentowane były tkaniny o bogatych, haptycznych strukturach: sztuczne futra, boucle, żakardy, welury. Dekoma wpisuje się w ten nurt – zwłaszcza ze swoimi dwiema propozycjami: Agnello i Mellow. Agnello to sztuczne futro o strukturze przypominającej, gęste, mięsiste, nieco szorstkie owcze runo. Charakteryzuje się supełkowym splotem boucle, wysoką gramaturą i odpornością na ścieranie. Z kolei Mellow to tkanina tapicerska o strukturze futra z królika. Jest to odważna propozycja, zastosowana na meble będzie stanowiła mocny punkt każdej aranżacji.

Welury – wpisujące się w szeroką grupę miłych w dotyku tkanin – królowały w tym roku nie tylko na czerwonych dywanach, ale także na stoiskach niemal wszystkich producentów tkanin. Dekoma jako firma słynąca ze swojej szerokiej oferty welurów mogła tylko potwierdzić swoją pozycję. Obok sprawdzonych już tkanin jako nowość pojawił się gładki, matowy welur o przeznaczeniu tapicerskim – Burano.

Tkaniny melanżowe znakomicie wpisują się w trend wzorniczej i wnętrzarskiej nostalgii, która przejawia się choćby w popularności mebli vintage oraz modzie na meblarskie klasyki. Do takich mebli i do urządzonych nimi wnętrz pasują ich nieregularne sploty, zmiksowane, stonowane kolory, struktury typu boucle. Jednym z nowych produktów Dekomy utrzymanych w tym nurcie jest Finley.