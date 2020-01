Historia drewna... na wodzie

Chociaż na przestrzeni wieków technologia budowy statków uległa diametralnej zmianie - do dzisiaj z morzem odruchowo kojarzymy drewno.

Do budowy łodzi i jachtów od zawsze wykorzystywano drewno lite. Dopiero po II wojnie światowej do popularnego użytku weszły sklejki. Aktualnie prym wiodą laminaty poliestrowo-szklane, a drewno stosuje się do wykończenia wnętrza oraz pokładu. Na początku preferowanymi gatunkami były te, które rosły w pobliżu. Wraz z rozwojem sztuki szkutnictwa i handlu zauważono jednak, że niektóre gatunki sprawują się znacznie lepiej niż inne. Od tego czasu zaczęto sprowadzać drewno i łączyć je ze sobą.

- Do budowy kadłuba ceniono gatunki wytrzymałe, odporne na butwienie, zmienne warunki atmosferyczne, grzyb oraz szkodniki. Natomiast na pokład wybierano przede wszystkim gatunki, które „nie pracowały”, czyli stabilne wymiarowo. Na dodatkową korzyść wpływała łatwość obróbki. Jak widać, powyższe cechy niczym nie różnią się od dzisiejszych kryteriów doboru drewna do zastosowań zewnętrznych. - mówi Paweł Torz, ekspert JAF Polska.

Teak i drewno egzotyczne

Niekwestionowanym królem pokładów jest teak (teczyna, tectona grandis). Drewno bardzo oleiste, a co za tym idzie - stabilne wymiarowo. Do grupy drewna tekowego zaliczamy kilka gatunków egzotycznych o podobnej strukturze i właściwościach. Teak oryginalnie pochodzi z Azji, chociaż uprawia się go również w Afryce. Już od czasów prehistorycznych wykorzystywano go do konstrukcji statków oraz ich wyposażenia. Teczyna nie absorbuje wody, jest odporna na wpływ czynników chemicznych, biologicznych (pleśń, gnicie, grzyb) i starzenie się.

- Teak to kwintesencja zalet drewna egzotycznego. Żywa legenda, która pokrywa pokłady najznakomitszych polskich żaglowców - SV Dar Młodzieży, STS Fryderyk Chopin lub STS Pogoria. Z natury nie wymaga lakierowania, ani malowania. Oprócz szkutnictwa, znakomicie sprawdza się przy produkcji mebli przeznaczonych do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności lub ogrodu. Historia pokazała, że wykonane z niego przedmioty są w stanie przetrwać ponad 1000 lat. Taras z drewna tekowego nigdy nie traci swoich zalet. - podsumowuje Darina Lazarova z JAF Polska

Gatunek za burtą

Ze względu na parametry techniczne, jak i estetyczne - szkutnicy upodobali sobie mahoń. Drewno wygodne w obróbce oraz bardzo eleganckie. Niestety nieodpowiedzialna wycinka doprowadziła do wyniszczenia czerwono-brązowego drzewostanu, a nadmierne zainteresowanie tym gatunkiem (na szczęście) zaowocowało zakazem eksportu. To pokazuje jak ważne jest pozyskiwanie drewna z kontrolowanych plantacji i obszarów o zrównoważonej gospodarce leśnej. Legalne pochodzenie i łańcuch dostaw rozpoznasz po wiarygodnym certyfikacie FSC. Wybieraj świadomie.

Fornir oraz obłogi

- Oprócz drewna litego, ważne miejsce w szkutnictwie zajmują forniry, czyli okleiny naturalne. Ich grubość wynosi poniżej 1 mm (zwykle 0,5-0,6 mm), a obłogów od 1mm i wzwyż. Forniry, jak i obłogi, pozyskane w wyniku skrawania płaskiego, zachowują efektowny rysunek drewna. Co więcej, mogą pochodzić niemal z każdego gatunku drewna. Okleina naturalna to sposób, aby uzyskać ekskluzywny wygląd bez użycia drewna litego - np. jako wierzchnia warstwa mebli, drzwi i ścian kajut.” - tłumaczy Maciej Pawluczuk, ekspert JAF Polska

Dzięki stosowaniu oklein naturalnych (lub gotowych płyt fornirowanych) koncentrujemy się na rozkroju i indywidualnym wykończeniu powierzchni. Otrzymujemy urzekający w dotyku rysunek słojów, bez potrzeby piłowania ciężkiego drewna litego. Forniry i obłogi nadają się również do płaszczyzn zaokrąglonych - są wyjątkowo plastyczne w obróbce. Oferują szeroką gamę sposobów wykończenia warstwy zewnętrznej (olejowanie, bejcowanie, lakierowanie, szlifowanie) oraz parametry klasy premium.