Hiszpańska marka z nową kolekcją, a w niej projekty duetu Patternity

Uroczysta premiera nowej kolekcji hiszpańskiej marki Cosentino odbędzie się 26 marca w Warszawie. Już teraz jednak uchylamy rąbka tajemnicy i pokazujemy nowe wzory. Wśród nowinek znalazły się również płyty zaprojektowane przez londyński duet Patternity.

Pochodząca z Hiszpanii firma zaprezentowała właśnie „The Collection”, najnowszą propozycję wzorów marki Dekton. Wraz z premierowymi kolekcjami chce pokazać także nowatorskie podejście do promocji i marketingu swoich produktów.

Koncepcja “The Collection” stała się główną osią prezentacji najnowszych propozycji firmy, zarówno pod kątem wyjątkowości wzorów i serii kolorystycznych, jak i swoich głównych marek: Dekton, Silestone oraz Sensa by Cosentino. Nowa strategia marketingowa odzwierciedla uniwersalną segmentację rynku. Od teraz niektóre kolekcje, ze względu na swój ekskluzywny charakter, będą dostępne jedynie dla najbardziej zaangażowanych partnerów Cosentino, pracowni kamieniarskich i studiów kuchennych współpracujących z firmą regularnie poprzez programy partnerskie na dedykowanej profesjonalistom platformie internetowej Pro Cosentino.

Ten przełomowy ruch ma swój początek właśnie podczas światowej premiery najnowszej gamy kolorystycznej - “The Collection Dekton 2020”. Kolekcja łączy ze sobą cztery zestawy wzorów i kolorów, przeplatających awangardowe tekstury, elegancki i wytworny styl oraz hipnotyczne odcienie. Tym, co wyróżnia się najbardziej jest elegancja i płynność linii Dekton Liquid, zaprojektowanej przez londyńskie studio PATTERNITY i niezwykle ciepło przyjętej na ostatnim Miami Design Forum. Wyjątkowo przyciąga również esencja natury uchwycona w dwóch matowych odcieniach o niezwykłej głębi - ciemnej zieleni i granacie - z kolekcji Dekton Chromica, zaprojektowanej we współpracy z Daniel Germani Designs.

Trzecią część “The Collection” stanowi innowacyjna i elektryzująca seria Avant-Garde‘20, czyli odważne odcienie zainspirowane naturalnym kamieniem. To propozycja dla poszukujących do swoich domów i inwestycji oryginalnych materiałów i wzorów, które nadadzą ton blatom kuchennym i łazienkowym, schodom, okładzinom ścian, a nawet elewacjom. Dopełnieniem tych wyjątkowych zestawów jest Portfolio‘20, bardziej stonowana i delikatna, jednak nie mniej piękna propozycja skierowana do miłośników subtelnych odcieni inspirowanych naturą.

Uroczysta premiera nowych wzorów „The Collection” dla klientów firmy oraz mediów będzie miała miejsce już 26 marca w Warszawie.