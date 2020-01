IKEA przywołuje wiosnę: nowa limitowana kolekcja i sesja zdjęciowa pełna świeżych kolorów

Szwedzka marka przygotowała nową kolekcję zainspirowaną nadchodzącą wiosną i zaprezentowała swoje nowe i sztandarowe produkty w wiosennej sesji zdjęciowej. Seria pojawi się w Polsce już w lutym br.

Dni stają się coraz dłuższe, można zacząć rozważać pierwsze pomysły na wiosnę. Z tej okazji IKEA przygotowała nową serię wiosennych produktów zainspirowanych świeżością i stworzonych z naciskiem na zrównoważony rozwój. Odcienie zieleni pozwolą jeszcze mocniej poczuć atmosferę nadchodzących ciepłych dni, a naturalne tkaniny sprawią, że będziemy bliżej natury.

Do łask wracają przedmioty, które są doskonale znane naszym rodzicom, czy dziadkom. Limitowana kolekcja BORSTAD czerpie z tradycji i proponuje zrównoważone sposoby na porządki. Trzepaczka do dywanów sprawdzi się lepiej niż odkurzacz, a w dodatku pięknie się prezentuje. Naturalne kosze z ratanu pomogą przetransportować pranie z pralki na balkon czy do ogrodu. Butelki z pompką i spryskiwaczem idealnie nadają się na domowe specyfiki do sprzątania albo żeby przelać do nich produkty kupowane w dużych opakowaniach. No i nie można zapomnieć o bukowych szczotkach, które zadbają o buty oraz ubrania.

Nowa pora roku to, według IKEA, również idealna okazja na ożywienie wystroju domu. Firma proponuje komplet bawełnianej pościeli JUVELBLOMMA lub lnianej PUDERVIVA. Łóżko czy kanapę można dodatkowo ozdobić poduszkami odzianymi w wiosenne wzory i kolory. Regał TROFAST, który można łatwo dopasować do wnętrza, ozdobne pudełka oraz inne sprytne sposoby na przechowywanie, pomogą znaleźć odpowiednie miejsce na wszystkie niezbędne przedmioty oraz te nieco mniej ważne, których nie potrzebujemy w nadchodzącym sezonie.