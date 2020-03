Inspiracje naturą w nowych kolekcjach polskiej marki

Naturalne elementy nie wychodzą z mody, a trend na wykorzystywanie ich we wnętrzach staje się coraz popularniejszy. Widać to doskonale na przykładzie nowych kolekcji płytek polskiej marki.

REKLAMA

Od kilku lat natura w mniejszym lub większym stopniu wpływa na trendy. Rok 2020 to kulminacja tendencji związana z trendem biofilnym, czyli łączeniem elementów architektonicznych z motywami roślinnymi, strukturami pochodzącymi wprost z przyrody i rozwiązaniami inspirowanymi fauną oraz florą. Oczekiwanym uzupełnieniem wnętrz urządzonych w tym stylu będą płytki z nowych kolekcji marki Opoczno.

Klasyka w nowoczesnym wydaniu

Połączenie inspiracji materiałem architektonicznym jakim jest beton oraz motywami zaczerpniętymi z natury to cechy charakterystyczne kolekcji Arego Touch. Z pozoru niemożliwa kombinacja dała ciekawy efekt wzorniczy. Kolekcja utrzymana jest w kolorystyce naturalnych odcieni, jasnej i ciepłej kości słoniowej z satynowym wykończeniem. Seria ta wprowadza płytki gładkie o grafice inspirowanej betonem oraz płytki o głębokiej strukturze, które przywodzą na myśl fakturę naturalnej skóry. Wyrazisty dekor 3d został dodatkowo wzbogacony efektem mikrostruktury. To doskonały wybór do wnętrz, których właściciele lubią oryginalne, lecz delikatne wykończenia.

Kolekcja Arego Touch została doceniona za wzornictwo i otrzymała nagrodę „Perła Ceramiki UE 2019”.

Keep calm… and relax!

Keep Calm to propozycja stworzona dla fanów neutralnych tonacji, ceniących delikatność i spokój we wnętrzach. Mimo stonowanej kolorystyki, seria ta wprowadza akcenty strukturalne, które tworzą jej klimat. Sercem tej kolekcji jest dzielona na pół płytka strukturalna – jedną jej część stanowi gładka powierzchnia, natomiast druga, oddzielona po przekątnej, pokryta jest strukturą inspirowaną naturalnym łupkiem. Aranżację możemy uzupełnić gładkimi płytkami bazowymi lub w całości pokrytymi wyjątkową fakturą łupka. Dzięki temu możemy swobodnie kreować niepowtarzalną aranżację, dowolnie łącząc te dwa wykończenia. Kolekcję wzbogaca mozaika w formacie 29x29 o wzorze jodełki, idealna do wykorzystania jako ozdoba ściany, oddzielenie strefy prysznica, obudowy wanny czy blatów umywalkowych.

Inspiracje betonem

Nerina Slash to kolekcja inspirowana betonem. Płytki gładkie w formacie 30x90 utrzymane są w tej samej tonacji kolorystycznej. Łącznikiem jest wyjątkowa płytka o fakturze przypominającej połączone ze sobą, niewielkie kwadratowe kafelki. Płytka strukturalna o trójwymiarowym wzorze przyciąga wzrok i tworzy dekoracyjny efekt na ścianie. Dzięki neutralnej, inspirowanej naturą kolorystyce, kolekcja stanowi spokojne tło dla różnych dodatków, niezależenie od ich stylu. Do nas należy decyzja, czy utrzymamy wnętrze w jaśniejszej, ciemniejszej czy łączonej kolorystyce – co czyni kolekcję uniwersalną.