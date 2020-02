Jak przechowywać rzeczy ważne i niebezpieczne?

Dokumenty w biurze, noże i widelce w kuchni, detergenty w łazience - do takich rzeczy lepiej ograniczyć dostęp. Można wykorzystać specjalne zamki. Do najbardziej wartościowych rzeczy przyda się inna ochrona.

Gdyby trzeba było wymienić trzy główne funkcje mebli, to co by to było? Postawmy na: wypoczynek, dekorację i przechowywanie. Pochylmy się teraz nad ostatnią z nich. Co przechowujemy? Ubrania, naczynia, książki, elektronikę. Praktycznie wszystko.Wymieniać można by bez końca. W każdej szafce jest przecież coś innego. W niektórych - biżuteria i waluty. W innych - dokumenty.

- Wszyscy przechowujemy cenne przedmioty lub poufne dane, do których nie wszyscy powinni mieć dostęp - zauważa Michał Kichler, ekspert ds. okuć kuchennych Häfele. - Skarby i tajemnice warto odpowiednio zabezpieczyć - radzi.

Zabezpiecz przed otwarciem

Na myśl rzuca się sejf.

- Przechowując wartościowe przedmioty, warto je dodatkowo zabezpieczyć przed kradzieżą. Idealny do tego będzie sejf wbudowany w meble, który możemy umieścić w garderobie. Zyskujemy dodatkową ochronę, a dzięki otwarciu na unikatowy kod nie musimy nosić klucza - zauważa ekspert z Häfele.

Ale gros osób raczej nie potrzebuje aż takiej ochrony. Aby zabezpieczyć ważne rzeczy, można skorzystać z zamków meblowych, które nawet bardziej niż w domu przydają się w biurze. To tam znajduje się masa newralgicznych danych, istotnych informacji i kluczowych dokumentów. A to co kluczowe, lepiej żeby było pod kluczem. Nie wszystko bowiem jest na komputerach. Nawet w czasach szalonego postępu technologicznego.

- Rozwiązaniem, które idealnie sprawdzi się w meblach biurowych, są zamki - sugeruje ekspert. - Dzięki szerokiemu wyborowi typów zamków i wymiennym wkładkom, możemy dowolnie konfigurować, który klucz otwiera który zamek - wyjaśnia.

Z biura wróćmy do domu, gdzie w szafkach lub szufladach kuchennych trzyma się widelce, noże i inne ostrza, a w szafkach łazienkowych - kosmetyki, środki czystości, proszki i inne detergenty. Jeżeli w domu są małe dzieci, dostęp do takich szafek powinien być ograniczony.

Niejednokrotnie okazywało się, że pozornie niegroźne poznawanie świata okazywało się niebezpieczne.

- Szafki kuchenne i łazienkowe najlepiej zabezpieczyć zamkiem takim jak Whatlock, dzięki któremu dzieci nie będą miały dostępu - radzi Michał Kichler.

Jak dokładnie działa zamek tego typu? Magnetyczny system zamykania drzwi pozwala na łatwe i szybkie zabezpieczenie szafki kuchennej lub łazienkowej przed małymi dziećmi bez konieczności posiadania klucza. Dzięki temu rozwiązaniu użytkownik jest pewny, że drzwi mebla są szczelnie zamknięte. Dziecko nie otworzy ich samodzielnie. Przyciśnięcie magnetycznego guzika (niedołączony do zestawu) powoduje cofnięcie języczka i drzwi szafki się otwierają. Języczek zasuwa się automatycznie przy zamknięciu drzwi. Szafka pozostaje zabezpieczona. Zamek pasuje do wszystkich drzwi o grubości od 16 do 25 mm. Jest bardzo łatwy w montażu. Można go przymocować na wkręty lub taśmę samoprzylepną (dołączone do zestawu).

Zabezpiecz przed upadkiem

W trosce o bezpieczeństwo młodszych i starszych domowników (a także bezcennych przedmiotów), szafki warto zabezpieczyć nie tylko przed otwarciem, ale także przed upadkiem z wysokości.

Szafki górne są ostatnio bardzo modne. Z uwagi na to, że ściana stała się elementem dekoracyjnym, często montuje się szafki bez frontów i pleców o lekkiej konstrukcji. To bardzo estetyczne rozwiązanie, które wymaga niewidocznych, tak jak w przypadku zamków, zawieszek.

Przydają się przede wszystkim w mniejszych kuchniach, kiedy mniej potrzebne na co dzień rzeczy i akcesoria zaczynają nie mieścić się w szafkach i szufladach dolnych. Wówczas górne szafki okazują się bardzo użyteczne. Aby było bezpieczne, powieśmy je na solidnych zawieszkach, a szafki dolne zamknijmy na zamek.