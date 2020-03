Jakie fotele wybierali Polacy w 2019? [Raport]

O tym, jakie fotele wybierają Polacy mówi najnowszy raport przygotowany przez Fabrykę Mebli Gala Collezione

Klasyka powoli odchodzi do lamusa. Masywne fotele o mocnej bryle, szerokich bokach i niskich nóżkach, zastąpiły lekkie wizualnie „uszaki” w różnych odsłonach. Polubiliśmy szczególnie te nawiązujące designem do stylu scandi, które wyróżniają są wzorniczą subtelnością i wysokimi, drewnianymi nóżkami. Doceniliśmy „uszy”, które dodają meblowi przytulności, „otulają” podczas wypoczynku i zapewniają wygodne wsparcie dla głowy. Smukłe nóżki, lekka forma, miękkie, zaoblone kształty i subtelne, geometryczne pikowania – to cechy designu foteli najczęściej wybieranych w 2019 roku.

Popularność stylu skandynawskiego zmieniła nasze upodobania nie tylko do aranżacji wnętrz w naszych domach, ale także designu mebli wypoczynkowych, w tym również foteli. Najchętniej sięgamy po takie, które mają smukłe i wysokie nóżki, bowiem one dodają meblowi wizualnej lekkości. Meble na wysokich nóżkach wyglądają nowocześnie, a przy tym pomieszczenie dzięki nim wydaje się bardziej przestronne.

Jeśli fotel ma mieć wysokie nóżki, to najczęściej wybieramy te drewniane, choć rośnie także stopniowo grupa zwolenników nóżek metalowych, szczególnie w kolorze czarnym matowym. Zdecydowanie jednak w naszych wnętrzach królują jasne, naturalne wybarwienia drewna, mocno utożsamiane ze stylem skandynawskim, m.in. dąb natura, buk natura czy dąb efekt wosku. Są one mniej dominujące i stanowią subtelne dopełnienie bryły mebla. Jasne drewno buduje dodatkowo bliskie skojarzenia z naturą i jest przy tym bardzo neutralne. Pasuje bowiem nie tylko do wnętrz skandynawskich, ale także choćby tych w stylu modern classic.

W porównaniu do roku 2018, w roku 2019 w czołówce kolorów nie ma już ciemnego orzecha. Pozycję traci także stosunkowo ciemna czereśnia antyczna. Swój mocny udział zaznaczył natomiast dąb w trzech odcieniach – natura, efekt wosku i bianco.

Zaledwie co dziesiąta osoba zdecydowała się w 2019 roku na kupno fotela w obiciu ze skóry naturalnej, podczas gdy jeszcze rok wcześniej skórzany fotel wybierał co piąty Polak. Może mieć to związek z ogromną popularnością stylu skandynawskiego i jemu pochodnych, w których dużą wagę przywiązuje się do przytulności, budowanej m.in. poprzez ciepłe w odbiorze, naturalne tkaniny. Z drugiej strony rok 2019 upłynął pod znakiem tkanin welwetowych, które szturmem wdarły się do polskich salonów. Welwet – dzięki efektownemu wyglądowi i wizualnej trójwymiarowości budowanej przez mieniącą się w świetle fakturę – znalazł zastosowanie nie tylko na elementach dekoracyjnych takich jak poduszki czy zasłony, ale także doskonale sprawdził się jako obicie foteli. Tkanina taka sprawia, że bardzo przytulnie i „puchato”, zachęcając do przyjemnego wypoczynku i leniuchowania.