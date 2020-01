Kolor roku Classic Blue w jubileuszowej kolekcji Ceramiki Paradyż

Inspiracje tętniącym życiem miastem, odwołania do koloru roku 2020 według Pantone, a także zdobione złotem strukturalne heksagony zaprojektowane przez Agnieszkę Biernat - to wszystko odnaleźć można w jednej z 9 jubileuszowych kolekcji Ceramiki Paradyż.

REKLAMA

Kolekcja Urban Colours marki Paradyż My Way pozwala przenieść dynamikę ulic i budynków, nastrojowość parków i skwerów oraz intensywność kolorów prosto do wnętrz. Wśród barw przewodnich kolekcji znalazł się odcień klasycznego niebieskiego, ogłoszonego kolorem roku 2020 przez Pantone.

Kolekcja Urban Colours czerpie pełnymi garściami z różnorodności miejskich przestrzeni — malowniczych parków, architektury i charakterystycznego odcienia nieba. Bogactwo kolorów, struktur i wzorów oddane w kolekcji spotka się z zainteresowaniem osób, które chcą wprowadzić w swoim otoczeniu więcej życia i wyrazu. Urban Colours łączy w sobie matowość i błysk, gładkie powierzchnie, żłobione struktury oraz metaliczne wykończenia. W kolekcji pojawiły się m.in kontrastowa biel, nasycona zieleń oraz odcień klasycznego niebieskiego, niedawno ogłoszonego kolorem roku 2020 przez Pantone.

Szczególnym elementem kolekcji są zaprojektowane przez Agnieszkę Biernat strukturalne heksagony szklane pokryte złotem. Wyrazistości ściennym kompozycjom dodaje złoto, które pojawia się w dekoracyjnych detalach przedstawiających naturalne motywy roślinne. Heksagonalne inserta szklane podkreślają artystyczny charakter kolekcji — zróżnicowane ornamenty na szkliwie ułożone wspólnie na ścianie tworzą spójne, przyciągające oko kompozycje. Niebanalne kolory oraz zdobienia zaczerpnięte wprost z eleganckich miejskich hoteli, łączące naturę z miejskością stanowią o unikatowości kolekcji Urban Colours.

Kolekcja Urban Colours powstała z okazji 30 lat istnienia Ceramiki Paradyż na rynku i jest jedną z 9 odsłon jubileuszowej serii Celebration Edition.