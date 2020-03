Natura w roli artysty. Nowa kolekcja granitowych slabów

Czarna powierzchnia zwieńczona białym i jasnobeżowym użyleniem to cechy charakterystyczne nowej serii płyt z naturalnego granitu. Sprawdzą się we wnętrzach i przestrzeniach na zewnątrz.

Najnowsza seria granitów to propozycja z portfolio marki Interstone - dystrybutora i importera kamienia, który sprowadza okazy aż z 15 krajów świata. To, co wyróżnia Copacabanę spośród innych gatunków kamienia to wyjątkowa barwa slabów. Delikatne, nieoczywiste linie użyleń w subtelnej bieli i jasnych odcieniach beżu, tworzą dzieła sztuki na intensywnie czarnym tle. Nie ma dwóch identycznych granitów. Niepowtarzalność wzoru obok wyjątkowej tekstury stanowią główne atuty granitów z Brazylii.

Granit jest jedną z najbardziej wytrzymałych skał (twardszą od marmuru), dzięki czemu jest odporny na uszkodzenia i zarysowania. To sprawia, że wachlarz możliwości aranżacyjnych z jego udziałem jest naprawdę bogaty. Płyty z kolekcji sprawdzą się w nowoczesnych wnętrzach: posadzka w eleganckim hallu, ściany w salonie, parapety czy obudowa kominka: zastosowań jest naprawdę wiele. Kolejną propozycją są blaty stolików czy konsoli w pokoju dziennym, które nadadzą przestrzeni oryginalnego charakteru.

Ale granit, dzięki parametrom technicznym: odporności na wilgoć i wysokie temperatury, można śmiało wykorzystać także w kuchni. Wykonane z granitów: blat, obudowa wyspy czy wykończenie fartucha kuchennego będą głównym bohaterem aranżacji. A odpowiednio dobrane oświetlenie i dodatki podkreślą szlachetne piękno naturalnego kamienia. Dla miłośników awangardowych rozwiązań slaby od Interstone będą idealnym uzupełnieniem łazienek i salonów kąpielowych. Dzięki odporności na wilgoć, granitowe płyty zastosowane jako okładziny ścienne czy posadzki, narażone na bezpośredni kontakt z wodą, zachowują swój pierwotny wygląd.

Kolekcja dedykowana jest także na zewnątrz. Granit jest odporny na mróz dlatego może być stosowany jako materiał wykończeniowy eleganckich schodów, tarasów czy balkonów. Na nich z kolei pięknie zaprezentują się granitowe donice i wazony. A artystycznym duszom z pewnością do gustu przypadną rzeźby wykonane z czarnych slabów. Wytrzymałość granitu sprawia, że wykorzystywany jest zarówno we wnętrzach domowych, jak i komercyjnych. Siłę i piękno granitu z Brazylii można już podziwiać m.in. w Hotelu Warszawa.