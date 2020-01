Nowe technologie na budowie

Zmiany na rynku budowlanym wymuszają pochylenie się nad nowymi technologiami, które sprawią, że firmy będą nie tylko bardziej nowoczesne, ale przede wszystkim stabilniejsze i zdrowsze finansowo.

Branża budowlana w Polsce, pomimo bardzo wysokiego poziomu inwestycji i stale rosnących przychodów, ma duże problemy z rentownością i z obawą spogląda w przyszłość. Nadchodzące spowolnienie gospodarcze, którego pierwsze symptomy są widoczne już dzisiaj, może pogrzebać wiele spółek. Odpowiedzią na te wyzwania jest unowocześnienie procesu budowlanego.

Raport „Innowacyjne technologie w polskiej branży budowlanej”, opracowany przez twórców BauApp, aplikacji do zarządzania pracami na budowie, jasno pokazuje, że kluczowi przedstawiciele branży dojrzeli do zmian. Wprowadzenie cyfrowych rozwiązań pozwoli zaoszczędzić miliony, których w przeciwnym razie zabraknie do zbilansowania budżetów. – Korzystanie z nowych technologii to już nie jest fanaberia, tylko konieczność – mówi prezes debiutującej w lutym na polskim rynku spółki BauApp Adam Dalnoki.

Obecnie w większości przypadków procesy realizowane na budowie prowadzone są chaotyczne i w sposób analogowy. Generalny wykonawca spędza dużo czasu na koordynowaniu działań podwykonawców, naradach i delegowaniu zadań. Ostatecznie i tak mnóstwo czasu marnuje się, przez to, że wykonawcy poszczególnych prac na budowie nie stanowią jednego organizmu, pracując na różnych, nierzadko nieaktualnych wersjach dokumentów. Brakuje wykwalifikowanych pracowników, a ich umiejętności są źle wykorzystywane – zamiast zajmować się tymi aspektami budowy, gdzie ich ekspercka wiedza jest faktycznie niezbędna, biegają z dokumentami i planami po placu, pilnując podwykonawców.

– Na zachodzie cyfrowe rozwiązania są już standardem, pozwalają firmom budowlanym radzić sobie z rosnącymi kosztami pracy, materiałów i energii. Polski rynek jest pod tym względem dużo bliższy węgierskiemu niż amerykańskiemu. To, co w USA jest standardem, do środkowoeuropejskiej branży budowlanej wejdzie dopiero za kilka lat, bo jest po prostu zbyt skomplikowane i kosztowne. Stąd wziął się nasz pomysł na BauApp, aplikację, która skupia się na usprawnianiu przepływu informacji, a co za tym idzie ograniczaniu kosztów pracy. Wprowadzenie na polski rynek naszego produktu, sprawdzonego w podobnych warunkach i skrojonego pod środkowoeuropejskie potrzeby, w naszej opinii będzie impulsem dla całej branży do zaufania nowoczesnym rozwiązaniom, które przynoszą wymierne korzyści finansowe. Liderzy opinii zdają sobie sprawę z tego, że istnieją proste i szybkie rozwiązania, które trzeba błyskawicznie wprowadzić – podkreśla Adam Dalnoki, prezes BauApp.

Aplikacja potrzebna od zaraz

Z opracowanego przez BauApp wspólnie z badaczami ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie raportu „Innowacyjne technologie w polskiej branży budowlanej” jasno wynika, że liderzy opinii, z którymi przeprowadzono pogłębione wywiady, zdają sobie sprawę z tego, że nowe technologie to już nie jest fanaberia fanów cyfryzacji czy melodia przyszłości. To niezbędny krok, żeby zachować płynność finansową. I muszą go wykonać teraz.