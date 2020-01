Oddziały PKO BP z ekranami dotykowymi do podpisów elektronicznych

Klienci PKO Banku Polskiego mogą złożyć podpis dla wybranych usług transakcyjnych na ekranie dotykowym. Rozwiązanie dostępne jest już w 56 oddziałach banku – w tym we flagowym oddziale w warszawskiej Rotundzie. Do końca czerwca 2020 roku w ekrany będzie wyposażone 500 oddziałów.

Największy bank w Polsce, będący liderem transformacji cyfrowej sektora finansowego, dążąc do usprawnień procesu sprzedażowego rozpoczął wdrożenie podpisu na ekranie dotykowym dla wybranych transakcji, które do tej pory były prowadzone w tradycyjny sposób. Do końca czerwca 2020 roku łączna liczba oddziałów wyposażonych w ekrany wyniesie 500.

– Wdrażane przez nas rozwiązanie skraca czas obsługi co wpływa na większą satysfakcję klientów, a jednocześnie wprowadza w sposób automatyczny pełny elektroniczny obieg dokumentów i pozwala na znaczącą redukcję zużywanego papieru. Naszym celem jest dalsze wzmacnianie wizerunku PKO Banku Polskiego jako instytucji nowoczesnej, zaawansowanej technologicznie, ale również wprowadzającej proekologiczne rozwiązania. Digitalizacja procesów jest jednym z kluczowych elementów strategii „PKO Bank Przyszłości" – Bartłomiej Wypchło, dyrektor Sieci i Wsparcia Sprzedaży PKO Banku Polskiego

Nowe urządzenia wdrażane w oddziałach banku otwierają możliwość łączenia w jednym rozwiązaniu istotnych elementów obsługi klientów – bezpośrednią i kontekstową komunikację z klientem oraz proces podpisywania dokumentów. Z poziomu jednego urządzenia (stacji roboczej) można dowiedzieć się więcej na temat oferowanych produktów bankowych, podpisać dokument oraz w asyście doradcy zalogować do serwisu internetowego.

Partnerem PKO Banku Polskiego w tym procesie jest firma Nanovo, która odpowiada za wdrożenie i obsługę techniczną rozwiązania. Bazowym systemem jest autorskie oprogramowanie SIGNIO.

– Zaufanie, jakim obdarzyła nas tak ważna dla polskiego sektora finansowego i całej gospodarki instytucja jest najlepszym dowodem na to, że rozwiązanie Nanovo jest efektywną odpowiedzią na realne potrzeby rynku. Wspólnie pracowaliśmy nad koncepcją pozwalającą usprawnić i scyfryzować proces podpisywania dokumentów, wpisując się w wizję i strategię banku. Wysoce cenimy sobie partnerską współpracę z PKO Bankiem Polskim – Piotr Badowski, prezes zarządu Nanovo

Wprowadzenie do oddziałów PKO Banku Polskiego rozwiązania podpisu na ekranie dotykowym współzaprojektowanego przez Nanovo wpisuje się w politykę banku, której celem jest ograniczenie zużycia papieru i optymalizacja procesu obiegu dokumentów.