Ogień zbuduje klimat na zewnątrz

Do stworzenia wyjątkowego nastroju potrzebne jest ciepło i światło. Igrające płomienie ognia zamknięte w oszczędnej, eleganckiej formie ogrzewaczy gazowych sprawiają, że pięknem ogrodów, tarasów i patio można się cieszyć nawet w chłodne wiosenne wieczory.

Naturalne piękno ognia podkreśla proste wzornictwo ogrzewaczy gazowych. Oszczędna forma, zaprojektowana w myśl zasady „mniej znaczy lepiej”, ujmuje elegancją i starannością wykonania. Dolna część ogrzewacza, dostępna w uniwersalnej bieli lub czerni, została wykonana z najwyższej jakości stali, stanowiąc doskonałą bazę dla elementów wykonanych ze szkła hartowanego. Ogień, podziwiany ze wszystkich stron (np. w serii Patio) lub też z trzech stron, jak w modelu Sierra, przyciąga spojrzenia na dłużej. Klasyczny design tego rodzaju gazowej lampy tarasowej sprawia, że idealnie pasuje ona zarówno do przestrzeni urządzonych w stylu rustykalnym, art deco, jak i glamour. Ogrzewacz doskonale dopełni hotelowe patio inspirowane stylem lat 20., jak i ultranowoczesny taras utrzymany w minimalistycznej konwencji.

W bogatym portfolio polskiego producenta nie brakuje także nowości. Projektanci, zainspirowani elegancką formą parasola, stworzyli ogrzewacz Umbrella, który zaskakuje oryginalnością. Imponujący płomień urządzenia zadba o komfortową temperaturę i zatroszczy się o bardzo przyjemny nastrój. Ciekawy design tej gazowej lampy tarasowej idealnie dopełni każdą przestrzeń, niezależnie od jej stylu, sprawiając, że ogrody i tarasy będą pełne gości.

Oryginalne wzornictwo idealnie łączy się z funkcjonalnością w harmonijną całość. Marka Kratki, działająca na rynku od 1998 roku, zadbała o to, by ogrzewacze gazowe do ogrodu wyróżniały się spośród innych dostępnych na rynku produktów niezwykłą praktycznością – działały wydajnie, długo i bezpiecznie. Butla gazowa została umieszczona w konstrukcji urządzenia i może działać nawet do 30 godzin. Lampy gazowe zatem nie wymagają zasilania elektrycznego, dlatego można je wykorzystywać w przestrzeniach, w których nie ma do niego dostępu. Do zalet ogrzewaczy należy dodać także intuicyjną obsługę: urządzenie włącza się jednym przyciskiem i steruje manualnie lub za pomocą pilota. Dzięki temu, że szyby nie ulegają zadymianiu, gazowe lampy tarasowe nie wymagają szczególnej pielęgnacji i czyszczenia. Urządzenie nie emituje żadnych dźwięków ani hałasów – idealnie wtapia się w otoczenie, w którym mogą bezpiecznie czuć się zarówno alergicy, jak i dzieci.

Ogrzewacze gazowe posiadają wiele innowacyjnych rozwiązań, które są gwarancją bezpieczeństwa. Butla gazowa została umieszczona w konstrukcji urządzenia nie tylko ze względów estetycznych, ale dzięki takiemu rozwiązaniu bezpośredni kontakt z ogniem jest niemożliwy. Firma Kratki.pl zadbała także o najwyższą jakość materiałów. Wysokogatunkowa stal oraz najlepszej jakości szkło hartowane o grubość 4 mm stanowią skuteczną ochronę płonącego ognia przed wiatrem, ale także przed niepowołanym dotknięciem przez dzieci czy zwierzęta. W przypadku przewrócenia urządzenia zadziała specjalny zawór przechyłowy, który automatycznie odcina dopływ gazu do palnika. Na podobnej zasadzie zadziała także czujnik termopary w przypadku zgaszenia płomienia. Producent zadbał także

o bezpieczeństwo najmłodszych. W urządzeniach zainstalowano sterownik, który zabezpiecza ogrzewacz przed niepowołanym włączeniem przez dzieci.