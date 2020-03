Podłoga w browarze: wybór odpowiedniej posadzki

Właściwe rozwiązania posadzkowe to ważny element zachowania najwyższych standardów produkcji w przemyśle spożywczym. Browary wymagają zastosowania łatwych w czyszczeniu posadzek, które są wytrzymałe mechanicznie ze względu na przesuwanie ciężkich beczek i odporne chemicznie na wypadek rozlania i wycieku napojów. Od produkcji, poprzez butelkowanie, aż do degustacji to ważne, aby posadzka w browarze miała odpowiednie właściwości.

Wybór posadzki to jeden z kluczowych aspektów projektowania browaru. Zastosowanie nieodpowiedniego materiału, np. pozostawienie niezabezpieczonego betonu, może prowadzić do powierzchniowych uszkodzeń, w których mogą gromadzić się zanieczyszczenia oraz rozwijać pleśń i bakterie. W efekcie konieczne staje się ponoszenie wydatków na miejscowe naprawy lub wymianę posadzki i związane z tym przestoje w produkcji. Eksperci firmy Flowcrete, producenta posadzek żywicznych, podpowiadają, na co zwrócić uwagę przy wyborze posadzek do poszczególnych stref i pomieszczeń w zakładzie produkującym piwo.

Piwo najczęściej ma odczyn kwaśny, a do jego produkcji wykorzystuje się słody, chmiel, drożdże piwowarskie, a także inne dodatki, takie jak miody czy soki owocowe. Oznacza to, że posadzka, na której mogą pojawić się rozlania i wycieki, powinna mieć odpowiednią odporność chemiczną. Ponadto w browarach panuje intensywny ruch pieszy oraz ruch wózków widłowych, posadzka jest regularnie czyszczona, np. ciepłą wodą lub parą wodną, na znacznej powierzchni prowadzona jest tzw. produkcja mokra, występują wahania poziomu wilgotności, a do tego punktowo realizowany jest załadunek ciężkich przedmiotów, takich jak beczki z piwem.

Ze względu na intensywne warunki użytkowania, zwłaszcza w strefach produkcji i fermentacji, posadzki powinny być łatwe w czyszczeniu, solidne i wytrzymałe. Wymóg ten sprawia, że w coraz większej liczbie browarów stosuje się specjalistyczne posadzki żywiczne, które są antybakteryjne i spełniają najwyższe standardy higieny, np. posiadają certyfikaty międzynarodowych organizacji, takich jak HACCP International, a przy tym są odporne nie tylko chemicznie, ale także mechanicznie.

Posadzki na bazie żywic syntetycznych są szczególnie skuteczne, ponieważ mogą być wykonywane w grubościach rzędu nawet 6 lub 9 mm, co daje im dużą wytrzymałość, a przy tym są bezspoinowe, nienasiąkliwe, dostępne w różnych kolorach oraz zachowują trwałość przez lata.

Wszechstronność posadzek żywicznych oznacza również, że można zastosować różne rozwiązania dopasowane do konkretnych pomieszczeń w browarze. Na przykład posadzki na bazie żywicy poliuretanowej oraz kruszywa i cementu, z antybakteryjnym dodatkiem Polygiene® (np. Flowfresh) to dobre rozwiązanie nawet do największych i najbardziej wymagających obszarów produkcyjnych.

Strefy filtrowania i butelkowania to równie trudne środowisko pracy, gdzie wycieki mogą prowadzić do powstawania plam i kałuż na powierzchni posadzki. W warunkach produkcji mokrej kluczowe jest zachowanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa pracowników. Posadzki poliuretanowo-cementowe z antypoślizgowymi wykończeniem, uzyskiwanym m.in. poprzez zastosowanie odpowiednich kruszyw lub piasku kwarcowego, mogą pomóc w utrzymaniu tych stref w czystości oraz zmniejszeniu ryzyka poślizgnięcia się i upadku na wilgotnej powierzchni.