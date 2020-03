Pomysł na home office w stylu skandi. To propozycja polskiej marki

Wyposażone w praktyczny organizer i schowek, zainspirowane skandynawską estetyką biurko Omni to propozycja marki Paged i ich pomysł na pracę z domu.

Blat z laminowanej płyty wiórowej, wąskie nogi z litego drewna, funkcjonalny organizer – biurko Omni marki Paged to nowoczesny mebel przeznaczony do pracy i nauki.

Mebel przeznaczony do pracy w domowym biurze lub w pokoju ucznia charakteryzuje się nowoczesnym wykończeniem, nawiązującym do skandynawskiej stylistyki. Biurko Omni to połączenie płyty wiórowej ze smukłymi nogami z litego drewna. Wewnątrz biurka znajdują się trzy szuflady, które umożliwią przechowywanie drobnych, podręcznych przedmiotów.

Dodatkowo biurko Omni zostało wyposażone w praktyczny organizer – również wykonany z litego drewna, a także w schowek na wszelkiego rodzaju przewody.