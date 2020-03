Produkcja transparentnych szyb z powłoką kwantową coraz bliżej

Komercyjne wdrożenie transparentnych szyb fotowoltaicznych z powłoką kwantową jest coraz bliżej. Firma ML System uzyskała patent na wynalazek "moduł fotowoltaiczny o falowodowej transmisji światła o zwiększonej uniwersalności zastosowania".

Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej udzielił ML System patentu na wynalazek „moduł fotowoltaiczny o falowodowej transmisji światła o zwiększonej uniwersalności jego stosowania”. Przyznana ochrona jest kolejnym, ważnym krokiem na drodze do komercyjnego wdrożenia szyby z powłoką kwantową.

- Uruchomienie szerokiej produkcji transparentnych szyb fotowoltaicznych z powłoką z kropek kwantowych (Quantum Glass) jest fundamentalnym dla firmy projektem rozwojowym. Rozpoczęliśmy już wyposażanie nowej hali w urządzenia, jednak, ze względu na innowacyjność przedsięwzięcia - będzie to pierwsza na świecie linia produkcyjna tego typu – dostawy i parametryzację zamierzamy zakończyć na początku 2021 r. Seryjną produkcję produktów z powłoką kwantową planujemy rozpocząć w połowie 2021 r. Szacujemy, że w pierwszym etapie moce produkcyjne nowej linii wyniosą 120-180 tys. metrów kwadratowych rocznie - komentuje Dawid Cycoń, prezes ML System.

Zarząd ML System analizuje różne opcje dystrybucji szyb z powłoką z kropek kwantowych. Nie wyklucza sprzedaży produktów do dużych producentów stolarki otworowej lub firm z sektora aluminiowego, które wykonują przeszklenia o dużych powierzchniach. Możliwa jest również współpraca z koncernami szklarskimi, które mogłyby oferować asortyment ML System jako półprodukt do dalszego przetworzenia. Szyba uzyskała również homologację do wykorzystania w oknach pojazdów, co wydaje się rynkiem najbardziej atrakcyjnym, a na który już dziś spółka dostarcza swoje produkty.