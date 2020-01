Samsung na targach CES 2020 pokazał innowacje lifestylowe

Podążając za zmieniającymi się trendami, Samsung na tegorocznych targach CES zaprezentował nowe, innowacyjne wzornictwo, reinterpretując funkcjonalność urządzeń i ich rolę w naszym życiu.

REKLAMA

Na targach CES 2020 koreańska firma zaprezentowała modułowe, personalizowane sprzęty AGD wyposażone w innowacyjne technologie.

Nowe urządzenia w portfolio Samsung odzwierciedlają to, jak dziś żyjemy i jak spędzamy czas w naszych domach. Nie są one już tylko miejscem odpoczynku, ale stały się połączeniem siłowni, biura i centrum rozrywki. Podążając za zmieniającymi się trendami, Samsung prezentuje nowe, innowacyjne wzornictwo, a tym samym reinterpretuje funkcjonalność urządzeń i ich rolę w naszym życiu. W efekcie powstały sprzęty, które są elastyczne i wielofunkcyjne oraz ustanawiają nowy standard personalizacji wnętrz w zgodzie z własnym stylem.

Innowacyjna, pięknie zaprojektowana lodówka Bespoke zapoczątkowuje zupełnie nową kategorię spersonalizowanych sprzętów domowych. To rozszerzenie istniejącego, bogatego portfolio lodówek firmy Samsung, na które składa się m.in. flagowa lodówka Family Hub™ z multimedialnym ekranem będąca swoistym centrum zarządzania domem oraz wyjątkowo stylowe, duże, rodzinne urządzenia z linii Prestige Collection. Lodówki z linii Bespoke są tworzone w personalizowany sposób w zależności od potrzeb i gustu indywidualnych użytkowników. Urządzenie oferowane jest w kilku różnych wersjach, od urządzeń jedno- do czterodrzwiowych. W przypadku frontu lodówki użytkownicy mogą wybierać spośród trzech różnych materiałów – metalu cotta, szkła satynowego i szkła glam – oraz wielu opcji kolorystycznych (m.in. szarej, granatowej, różowej, żółtej, białej lub miętowej). Można także spersonalizować działanie samej lodówki, a to za sprawą Flex Zone – przestrzeni, która może pełnić funkcję zarówno chłodziarki, jak i zamrażarki.

Zaprojektowana z myślą o małych przestrzeniach Portable Slim Double Induction, czyli przenośna płyta indukcyjna o dwóch strefach grzewczych, ułatwia przygotowywanie posiłków w dowolnym miejscu w kuchni – a nawet w innym pomieszczeniu. Urządzenie ma dużą moc i pozwala precyzyjnie gotować potrawy na dwóch indukcyjnych strefach grzewczych, dla których ustawiać można różne poziomy grzania. Strefy mogą funkcjonować oddzielnie w przypadku używania mniejszych patelni czy garnków lub stworzyć jedną dużą powierzchnię w razie grillowania czy gotowania przy użyciu większych naczyń kuchennych. To kolejne ciekawe rozwiązania w tej kategorii produktów proponowane przez koreańską firmę. Samsung posiada już w swojej ofercie płytę indukcyjną NZ64N7757GK z modułem wi-fi i Bluetooth. Pracę urządzenia można zdalnie monitorować a dzięki bezprzewodowemu połączeniu okap Samsung (modele NK24N9804VB i NK36N9804VB) automatycznie zacznie filtrować powietrze i dostosuje swoją pracę do płyty.