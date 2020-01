Spieki kwarcowe modną alternatywą dla kamienia

Kamień to synonim splendoru i elegancji wnętrza. Jest jednak materiałem wymagającym pielęgnacji. Coraz większą popularnością wśród projektantów cieszą się jego "zamienniki", w tym np. spieki kwarcowe.

Obok eleganckiego kamienia naturalnego, coraz popularniejsze są nowoczesne materiały, ujmujące estetyką i doskonałością technologiczną. Dzięki wytrzymałości i odporności na uszkodzenia mechaniczne cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem wśród architektów i projektantów wnętrz. Prawdziwym hitem stały się powierzchnie ultrakompaktowe, zwane również spiekami kwarcowymi. Udowadniają, że efekt kamienia da się osiągnąć bez niedogodności i wymagań związanych z pielęgnacją i użytkowaniem naturalnego surowca.

Kamień to synonim splendoru i elegancji wnętrza. W trosce o jego nieskazitelne piękno, musimy się niestety liczyć z koniecznością specjalnej pielęgnacji, zwłaszcza podatnego na zaplamienia marmuru. Dlatego od kilku lat obserwujemy coraz większe zainteresowanie powierzchniami takimi jak Dekton, produkowanymi przez hiszpańską firmę Cosentino. Poza właściwościami użytkowymi, materiał ten ma interesującą i bogatą paletę kolorystyczną i cechuje się oryginalnym wzornictwem. Dzięki temu łatwo dopasować go do wnętrz o różnej stylistyce.

Powierzchnie kwarcowe, takie jak Dekton by Cosentino, to mieszanka wyrafinowanych surowców - szkła, kwarcu i porcelany - którą charakteryzuje najwyższa odporność na szkodliwe czynniki, takie jak promieniowanie UV, zarysowania, plamy oraz wstrząsy termiczne. Zmielone surowce poddaje się prasowaniu pod ogromnym naciskiem 25 tys. ton i wypala w bardzo wysokiej temperaturze. Dekton oferowany jest aż w 5 grubościach (od 4 do 30mm), dzięki czemu finalny produkt jest często lżejszy i łatwiejszy w montażu niż naturalne kamienie, występujące najczęściej w grubości 20 lub 30 mm. Dodając do tego popartą 25-letnią gwarancją odporność na czynniki zewnętrze, a także łatwość użytkowania i pielęgnacji, można z powodzeniem stwierdzić, że materiał ten jest dobrym rozwiązaniem dla miłośników pięknych, trwałych i niewymagających materiałów.

Wzory oferowane przez Cosentino są bardzo różnorodne. Poczynając od monochromatycznej palety, kończąc na wzorach nawiązujących do takich materiałów jak marmur, kwarcyt, beton, a nawet metal, czy rdza. Dekton charakteryzuje się nie tylko ciekawym wybarwieniem, ale także strukturą: może być gładki lub z interesującą fakturą, matowy, lub błyszczący. Bogate portfolio daje niemal 100% gwarancję, że każdy znajdzie coś dla siebie, a wszechstronność zastosowań otwiera przed nami nieograniczone możliwości kreacji przestrzeni, gdzie ten sam wzór może być wykorzystany zarówno na okładzinach ścian, podłóg, drzwi, powierzchniach roboczych czy schodach – zarówno we wnętrzach jak i na zewnątrz.