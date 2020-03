Sposób na home office... w szafie

Dla wielu pracowników, którzy dziś zostali zmuszeni do pozostania w domu, problemem staje się zachowanie „work-life balance”, gdy od pracy dzieli ich zaledwie kilka metrów. Psychologowie podkreślają, że mentalnej higienie sprzyja oddzielenie życia zawodowego od prywatnego. Jedna z marek proponuje rozwiązanie: urządzenie home office... w szafie.

Czy sytuacja, w której się znaleźliśmy na trwałe zmieni codzienne funkcjonowanie milionów ludzi? Czy zmiany w sposobie wykonywania naszych obowiązków będą trwałe i czy aby domowe stanowisko pracy nie stanie się wkrótce standardem? Home office, który do niedawna był luksusem, teraz jest codziennością. Systemy Raumplus pomagają nam stworzyć komfortowe domowe biuro.

Coraz częściej pracownicy wykonują swoje obowiązki zdalnie. Ostatnie tygodnie tylko przyśpieszyły trend przenoszenia pracy z biur do domu. Już nie tylko przedstawiciele wolnych zawodów pracują w ten sposób. Jeśli do pracy wystarczy komputer i szybkie łącze internetowe, możemy wykonać wszystkie zadania nie ruszając się z salonu czy sypialni. Jednak na dłuższą metę praca w łóżku czy przy stole może być uciążliwa. Warto wówczas wygospodarować trochę miejsca na „home office”. Jak to zrobić? Podpowiada firma Raumplus. Niemiecka marka proponuje umieścić domowe biuro w szafie. To świetne rozwiązanie!

Bo przecież nie każdy z nas może pozwolić sobie na wydzielenie osobnego pomieszczenia na gabinet. Dzięki zamawianym na wymiar rozwiązaniom Raumplus możemy na ten cel przeznaczyć nawet nieustawny skos. Gdy swoje obowiązki wykonujemy codziennie, chcemy by po 8 godzinach dom znowu stał się tylko domem. Z systemami Raumplus to proste. Wyjście z pracy to zasunięcie drzwi przesuwnych.

Domowe stanowisko pracy Raumplusa jest ergonomiczne i funkcjonalne, ale przede wszystkim pomyślane tak, aby zwiększyć nasz komfort. Wysokość blatu biurka można dopasować do swojego wzrostu. Systemy marki pozwalają też na indywidualną konfigurację przestrzeni pracy. To od nas zależy, gdzie umieścimy półki lub przegrody na dokumenty i w którym miejscu szuflada będzie dla nas najbardziej poręczna. Nieocenionym rozwiązaniem jest możliwość schowania wewnątrz fotela (nie zawsze przecież fotel biurowy idealnie pasuje do stylu wnętrza). Zamykane za drzwiami biuro to też rozwiązanie dla stroniących od pedantyzmu. Schowanie „twórczego bałaganu” jest łatwe i szybkie.