Subtelność jedwabiu z surowością loftu. Efektowna kolekcja tynków dekoracyjnych

Efekty cieniowania, niejednolita faktura, struktura jedwabiu połączona z chłodną kolorystyką loftu... Włoski producent tynków dekoracyjnych, zaprasza do świata odważnego designu, który wychodzi poza schematy.

REKLAMA

Nieszablonowość, niestandardowość i ciągłe poszukiwanie to filozofia, wokół której działa założona w 1953 roku we Włoszech marka Metropolis. I taka też jest kolekcja tynków metalicznych Senso. Projektanci zadbali o to, by nie dało się jej zaszufladkować, opisać jednym słowem, spojrzeć i zapomnieć. Zaskakuje, zadziwia, zastanawia... dlatego jest idealnym wyborem dla tych, którzy cenią we wnętrzach indywidualizm i oryginalność. Seria Senso dostępna w sieci salonów Dekorian Home to metaliczne tynki dekoracyjne, które są jednocześnie bardzo subtelne i eleganckie poprzez efekt cieniowania, ale także surowe i oszczędne dzięki starannie dobranej palecie barw i niejednorodnej fakturze.

W kolekcji znajdziemy delikatne szarości, zgaszone zielenie, antracyt, grynszpan, ale także rozbielony beż i jasne brązy. Dzięki tak boga-tej kolorystyce tynki z tej linii sprawdzą się we wnętrzach inspirowanych różnymi stylami. W niewielkich pomieszczeniach warto zastosować tynk na niewielkiej przestrzeni (np. jednej ze ścian), tak by wnętrze nie straciło na przestronności i lekkości. Oczywistym wyborem do zastosowania tynków są lofty i soft lofty, ceniące minimalizm i oszczędny styl. Niesymetryczna faktura i metaliczny połysk idealnie sprawdzą się także w ultranowoczesnych przestrzeniach.

Ściana z przenikającymi się barwami i niepowtarzalną fakturą podkreśli surowy charakter aranżacji, stanowiąc jego pierwszoplanowy element. Tynki metaliczne nie uzna-ją kompromisów – są bohaterami każdej przestrzeni, dlatego meble, akcesoria i do-datki powinny być dobrane tak, by tworzyć ze ścianą harmonijną całość. Ale przetarcia i niesymetryczne formy, które można stworzyć za pomocą tynków dekoracyjnych, sprawiają, że świetnie odnajdą się one także w przestrzeniach vintage. Na tle zabytkowego kredensu, bujanego fotela i sztukaterii z dawnych lat nieoczywista ściana z metalicznym tynkiem dekoracyjnym nada całości oryginalnego wyrazu.

Tynki dekoracyjne oprócz oryginalnego wzornictwa wyróżniają się doskonałą funkcjonalnością, stanowiąc doskonały materiał na szybką i oryginalną metamorfozę wnętrz. Dzięki szerokiej palecie kolorystycznej oraz bogactwu efektów, które można otrzymać, tynki pozwalają na uzyskanie niezwykłych struktur ściennych. Mogą doskonale imitować beton czy naturalne kamienie. Dużym atutem tego materiału jest to, że nadają się one do każdej powierzchni (betonowej, kartonowo-gipsowej, gipsowej, cementowej, drewnianej), a ich aplikacja nie wymaga specjalnych zabiegów przygotowawczych oprócz standardowego mycia i zmatowienia. Tynki Metropolis są także odporne na wilgoć, dlatego idealnie sprawdzą się w łazienkach czy kuchniach, zachwycając kunsztem detalu i dbałością o każdy szczegół.