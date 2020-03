Szkło w architekturze

Szkło jest chętnie wykorzystywane przez architektów oraz inżynierów, ponieważ dodaje budynkom dodatkowych walorów estetycznych bez utraty wysokich parametrów świetlno-energetycznych.

Szkło jest materiałem, które z roku na rok zyskuje coraz większą popularność w budownictwie. Dzieje się tak za sprawą coraz bardziej zaawansowanych technologii produkcji, które pozwalają na jego szersze zastosowanie.

Aby szkło dobrze spełniało swoją funkcję, musi posiadać odpowiednie parametry. Dzięki temu z powodzeniem może być stosowane m.in. w miejscach o dużym nasłonecznieniu, różnicy temperatur czy natężeniu hałasu, a nawet w konstrukcjach powstających na specyficznie ukształtowanym terenie. Uniwersalność tego surowca budowlanego jest szczególnie dobrze widoczna w Norwegii, która wyróżnia się zróżnicowanymi warunkami atmosferycznymi mającymi szczególnie istotne znaczenie na etapie planowania kolejnych inwestycji.

Nadmierne nasłonecznienie

Skuteczna ochrona przed nadmiernym nasłonecznieniem to jeden z kluczowych elementów branych pod uwagę przy tworzeniu szklanych fasad. Jest to ważne na tych obszarach, w których w sezonie letnim promienie słoneczne dostają się do pomieszczeń przez kilkanaście godzin w ciągu dnia.

– W Norwegii bardzo dużym zainteresowaniem cieszy się szkło Pilkington Suncool™ pozwalające na znaczne ograniczenie intensywności nasłonecznienia budynków – komentuje Michał Wąsowicz, Export Manager w Pilkington IGP. Dobrym przykładem projektu, w którym zastosowano wysokoselektywne szyby przeciwsłoneczne jest biurowiec w miejscowości Bergen.

Ochrona przed hałasem

Biurowce, ze względu na swoje przeznaczenie, powstają często w centrach miast oraz lokalizacjach, w których panuje wzmożony ruch uliczny. Mając na uwadze komfort osób, które na co dzień pracują w takich miejscach, dobrym rozwiązaniem jest wykorzystanie szyb dźwiękochłonnych. Takie połączenie zapewnia wysoką izolacyjność akustyczną budynku, a co za tym idzie zwiększa komfort pracy.

W harmonii z krajobrazem

Mając na uwadze zyskujący na popularności trend polegający na projektowaniu budynków w taki sposób, aby w jak najmniejszym stopniu ingerować w środowisko, w budownictwie o charakterze mieszkalnym oraz rekreacyjnym coraz częściej wykorzystuje się szklane fasady. Ponadto, szkło bardzo dobrze odbija krajobraz, dzięki czemu taki budynek w pewnym stopniu wtapia się w otoczenie i pozwala osobom znajdującym się wewnątrz na podziwianie okolicznej przyrody. Tego typu efekt uzyskano przy projekcie budynku Havnespeilet znajdującym się na terenie parku portowego w Sandnes, który stanowi wizję „miasta przyszłości”.

Niska ingerencja w walory przyrodnicze krajobrazu oznacza również korzystanie z przyjaznych środowisku materiałów. Przykładem zrealizowanego w ten sposób projektu, jest domek letni na wyspie Finnøy. Rozciągający się na czterech poziomach budynek mieszkalny idealnie wpasowuje się w lokalny krajobraz dzięki zastosowaniu wyłącznie naturalnych materiałów, a także dostosowaniu ich formy do ukształtowania terenu i wyeksponowania na klifie. Fasady budynku powstały przy wykorzystaniu szkła. W ten sposób dom otworzył się na otaczający go krajobraz.