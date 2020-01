Targi CES w Las Vegas: premiera najbardziej zaawansowanej centrali smart home. Producentem polska marka

Polska marka Fibaro zaprezentowała na odbywających się w Las Vegas międzynarodowych targach CES najbardziej zaawansowaną centralę smart home na rynku.

Centrala to kluczowy element systemu smart home. To mózg systemu, który sprawia, że wszystkie urządzenia działają tak, jak tego potrzebujemy. Nowa centrala polskiej marki Fibaro to najbardziej zaawansowane urządzenie na rynku. Jest szybsza, bezpieczniejsza oraz bardziej wszechstronna od poprzedniej. Będzie obsługiwać nie tylko protokół Z-Wave, ale i protokoły radiowe Nice oraz ZigBee, a także łączność Wi-Fi. Dzięki mocnym, wydajnym i wysokiej jakości komponentom Home Center 3 wystarczy na lata, co wpisuje się także w filozofię minimalizowania śladu węglowego produktów wychodzących z podpoznańskiej fabryki firmy.

Jedna centrala, by zarządzać nimi wszystkimi

Centrala Home Center 3 będzie pozwalała na zarządzanie nie tylko urządzeniami Fibaro, z już zintegrowanymi z systemem produktami działającymi w protokole Z-Wave, ale również z blisko 100 urządzeniami Nice czy z wieloma dostępnymi na rynku produktami komunikującymi się w standardzie protokołu ZigBee. Będzie to możliwe dzięki wykorzystaniu mocnych komponentów i chipów przygotowanych pod aktualizacje oprogramowania wprowadzające nowe funkcje.

Centrala podłączona może zostać do sieci dzięki portowi Ethernet lub WiFi, dzięki czemu stanąć może w każdym miejscu w domu. To obecnie najbardziej zaawansowana centrala na rynku smart home, która z czasem zyska jeszcze więcej możliwości.

Bogate wnętrze to nie wszystko

Centrala została zaprojektowana tak, by zapewnić użytkownikom jak najlepsze doznania estetyczne. Po raz kolejny nie chodzi tylko o wygląd, ale i o dotyk. Home Center 3 otrzymała elegancki krój, a w doborze kolorów harmonijną grę czerni z miedzią. Wykonana z tworzywa sztucznego obudowa jest przyjemna w dotyku dzięki rozwiązaniu soft touch, a na jej powłoce nie zostają ślady palców. Dodatkowo urządzenie zaprojektowano tak, by nie rzucała się w oczy, stojąc np. obok sprzętów RTV.