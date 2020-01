Trendy wnętrzarskie 2020 - to będzie modne

Trendy wnętrzarskie zmieniają się jak w kalejdoskopie. Zarówno wystawcy, jak i projektanci na targach branżowych oraz liczne czasopisma wnętrzarskie prognozują więc, że rozpoczynający się 2020 rok będzie pełen aranżacyjnych nowości, które zdominują wnętrza.

REKLAMA

Każdy kolejny sezon przynosi nowe podejście do aranżacji wnętrz i nietuzinkowe trendy. Nie inaczej będzie w 2020 roku. Czym zaskoczą nas najbliższe miesiące? Co będzie modne w nadchodzących sezonach? Jakie aranżacje będą popularyzować projektanci wnętrz w 2020 roku? Zobacz inspiracje przygotowane przez markę Dekoria.

Na jakie kolory postawić w 2020 roku?

Rozpoczynający się rok upłynie pod znakiem wyrazistych barw. Palety kolorystyczne będą pełne mocnych kolorów w najróżniejszych odcieniach. Stworzą one poczucie braku ograniczeń w możliwościach aranżacyjnych, dzięki czemu nasze wnętrza nabiorą bardziej indywidualnego charakteru. Poza ciemnymi, przyciągającymi wzrok kolorami w 2020 będą królować barwy ziemi, a więc kolory inspirowane naturą: piaskiem, drewnem czy błękitem nieba. Nieprzerwaną popularnością będzie cieszył się także kolor zielony, kojarzony z naturą oraz roślinnością. Świetnie wpasuje się on w ekologiczny nurt, który będzie wiódł prym w najbliższym sezonie. Najbliższe miesiące odkryją ponadto jego nową odsłonę, tzw. neo mint, będącą nieco bardziej nowoczesnym odcieniem zieleni.

Kolory we wnętrzach to nie tylko odcienie ścian, ale również kolorowe dodatki, meble czy akcesoria. W 2020 roku wszelkie wnętrzarskie chwyty będą dozwolone! Ma być kolorowo oraz oryginalnie.

Meblarskie trendy 2020 roku

Inspiracji wnętrzarskich warto szukać na targach – to one są wyznacznikami trendów na nowy sezon. Najważniejsze z nich to targi meblarskie Salone del Mobile w Mediolanie oraz największe na świecie targi tekstyliów Heimtextil we Frankfurcie nad Menem. Czym wystawcy zainspirowali nas w tym roku? Na jakie trendy najlepiej postawić w najbliższych miesiącach?

Rok 2020 zdominują meble o intensywnych barwach. Mocne kolory pojawią się nie tylko w obiciach kanap czy foteli. Wielobarwne będą także krzesła, półki, stoliki kawowe, a ponadto różnego rodzaju akcesoria – od lamp, poprzez obrazy, aż po drobne bibeloty.

Oprócz kolorowych elementów w tegorocznych aranżacjach znajdzie się również miejsce dla klasycznych drewnianych mebli, których cechami charakterystycznymi mają być solidność oraz elegancja. Takie połączenie nowoczesnych aranżacji pełnych wyrazistych kolorów z domieszką klasyki będzie tworzyło zgrany duet, który ożywi każde wnętrze. Solidność oraz trwałość mebli będzie jedną z najważniejszych wytycznych przy aranżacji wnętrza w rozpoczynającym się roku. Tanie, składane z płyt meble zostaną zastąpione trwałymi, wykonanymi z naturalnego drewna czy skóry.

Efektowne materiały – to będzie modne w 2020!