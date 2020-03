Wypoczynek na zewnątrz. Meble outdoorowe wg. Antonio Citterio, Philipe’a Starcka i Naoto Fukasawy

Jak i na czym będziemy wypoczywać w sezonie 2020? Włoska marka przedstawiła kolekcje mebli outdoorowych zaprojektowane przez takie sławy designu, jak Antonio Citterio, Philipe’a Starcka i Naoto Fukasawy.

REKLAMA

Już za chwilę oficjalny, astronomiczny początek wiosny. Na ulicach wielkich miast pojawią się ogródki – kolejny niekwestionowany symbol tego, że możemy śmiało rozgościć się na powietrzu. Jak i na czym będziemy wypoczywać w sezonie 2020? B&B Italia przedstawia trzy nowe kolekcje outdoorowe powstałe z myślą i o wielko-miejskiej strefie relaksu, i o ukrytej za miastem rezydencji. Prace trzech niekwestionowanych mistrzów międzynarodowego designu – Antonio Citterio, Philipe’a Starcka i Naoto Fukasawy – można już podziwiać na ekspozycji w warszawskim Mesmetric Atelier.

FOKUS: natura

Poranek, gdzieś na odludziu portugalskiego Alantejo. Szum wiatru kołysze trawy i gałęzie drzew, a promienie słońca tańczą po ścianach willi ukrytej w świerkowym lesie. Na zewnątrz pozostawiono meble. Po okolicy oprowadza nas przewodnik, ale śledzimy jedynie cień bohatera. Nadmorskie wy-dmy oglądane z lotu ptaka pokazują doskonałą jedność tego, co stworzyła natura z tym, co wyszło spod ręki człowieka. Struktura tkanin i formy mebli konsekwentnie interpretują naturalny pejzaż. Paleta barw wygląda jak żywcem zaczerpnięta z otoczenia. Dominują turkusy, błękity, ceglaste czerwienie i oliwkowe zielenie – niedalekie echa koloru nieba, wody, liści, mchów, ziemi. Ciszę przełamuje nagła ulewa. Tapicerowane sofy i szezlongi, kamienne stoliki, okazałe lampy ze spoko-jem poddają się kąpieli, by w trakcie magic hour, tuż przed zachodem słońca zachwycać – tym ra-zem skąpane w pomarańczowym świetle.

Tak, w trwającym niespełna 2 minuty, poetyckim i niezwykle sensualnym wideo włoska manufak-tura B&B Italia zapowiada najnowsze outdoorowe kolekcje. Firma założona przez genialnego przedsiębiorcę-wizjonera – Piero Ambrogio Busnellego – ma już ponad 50 lat, ale na zmiany za-chodzące w naszym stylu życia reaguje wciąż z zachwycającym młodzieńczym entuzjazmem. Luksu-sowa marka, jak mało która, potrafi łączyć wyjątkową kreatywność z innowacją i wielkim przemy-słem.

Przemyślane prognozowanie nadchodzących tendencji i ekspercka reakcja na ewolucję gustu i potrzeby konkretnego człowieka powodują, że niezmiennie cieszy się ogromnym uznaniem wśród klientów na całym świecie. Pozycję na międzynarodowej scenie projektowania mebli B&B Italia zawdzięcza też świetnym projektantom. Dla B&B tworzą najlepsi z najlepszych. Kolekcje outdoor 2020 należą do mistrzowskiego trio: Antonio Citterio, Naoto Fukasawy, Philipe’a Starcka. Filmowe Manifesto zdradza ich wspólny rys: fokus na naturę i środowisko.