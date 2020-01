4 Design Days: Atrakcyjne dla mieszkańców i przyjazne środowisku? To miasto kompaktowe

Zagospodarowanie miasta - intensywnie, na ograniczonym obszarze, przedsięwzięciami mixed-use, zapewniającymi złożoną i zróżnicowaną strukturę - to dzisiaj optymalne rozwiązanie zarówno dla miasta i jego mieszkańców, jak i środowiska - twierdzi Marek Gachowski, architekt, urbanista, ArKuS Biuro Projektowo-Doradcze, który będzie prelegentem 4 Design Days 2020 (www.4dd.pl).

Określenia "mixed-use", "co-working", "co-living" są obecnie bardzo popularne w przekazie o inwestycjach w polskich miastach. Czy to też mówi o zmianie, jaka nastąpiła w myśleniu o tym, jak projektować miasta w Polsce?

Marek Gachowski: W czasach, gdy marketing jest istotnym elementem życia społecznego i gospodarczego, wyjątkowo częste pojawianie się tych pojęć w społecznym obiegu jest wielce znaczące. Oznacza to, że w myśleniu o budowaniu miasta pojawiają się ponownie takie zasady jak mieszane użytkowanie, współdziałanie, współdzielenie, współegzystowanie, tyle że trochę inaczej nazwane.

Z urbanistycznego punktu widzenia to zjawisko bardzi pozytywne, bo stwarza nadzieję na przezwyciężenie kryzysu miasta i uczynienie miast atrakcyjnym miejscem do mieszkania i gospodarowania.

Szczególnie ważne jest, że te określenia pojawiają się w wypowiedziach deweloperów, więc tych, którzy w głównej mierze odpowiadają za przemiany i przyszły kształt naszych miast. Ich działania powodują, że idee przybierają materialny kształt. A ich siła i pozycja jest tak znacząca, że nawet planowanie przestrzenne w znacznym stopniu było i jest podporządkowane ich zamierzeniom.

Czy preferowanie złożonych - pod względem programowym i przestrzennym - rozwiązań w zagospodarowaniu miasta jest nadzieją na odwrócenie niekorzystnego trendu, jakim było strefowanie miasta w monofunkcyjne, odseparowane od siebie obszary?

Marek Gachowski: Ten modernistyczny paradygmat myślenia o mieście pojawił się jako reakcja na degradację środowiska miejskiego w końcu XIX w w wyniku dążenia do maksymalizacji renty gruntowej (zagęszczanie zabudowy i tworzenie złych sąsiedztw) i zysku z działalności przemysłowej w warunkach braku kontroli ze strony samorządu i odpowiednich technologii miejskich. XIX wieczny styl budowania miasta doprowadził do tak daleko posuniętej degradacji środowiska miejskiego, łącznie z ograniczeniem przestrzeni niezabudowanych, zarówno publicznych, jak i prywatnych, że powstało miejsce nie nadające się do życia. Takie podłoże miało pojawienie się idei rozgęszczenia miasta i jego funkcjonalnego uporządkowania jako mit założycielski modernizmu w jego aspekcie urbanistycznym.

Wdrażanie takiej idei w naszych warunkach często skutkowało wyrzucaniem nowych inwestycji na peryferia (tanie, łatwo dostępne grunty) i stało się jedną z przyczyn kryzysu miasta i, szerzej, aktualnej wersji kryzysu cywilizacyjnego, jakim jest kryzys klimatyczny.

Jaskrawym tego przykładem są osiedla mieszkaniowe zlokalizowane na peryferiach miast- “w polach” bez dobrego dojazdu oraz centra handlowe zbudowane, co prawda przy ważnych traktach komunikacyjnych, ale poza centrami miast. I przedsięwzięcia w takich lokalizacjach miały miejsce w sytuacji, gdy w śródmieściach miast brakowało inwestycji. Bardzo niepokojące jest, że taka polityka lokalizacyjna odpowiadała w przeszłości zarówno deweloperem (tanie grunty), jak i władzom miejskim (złudna idea “chronienia” miasta przed nowego typu inwestycjami przez wyrzucanie ich poza miasto). Kryzys miasta stał się w ten sposób jedna z przyczyn kryzysu klimatycznego, który jednoznacznie jest kolejnym kryzysem cywilizacyjnym.