4 Design Days: Bycie projektantem to sposób życia

Bycie projektantem nie jest pracą „od - do”. To sposób życia - opowiada Jadwiga Husarska-Sobina, projektantka, założycielka Husarska Design Studio, prelegentka wydarzenia 4 Design Days 2020 (6-9 lutego, MCK i Spodek w Katowicach, www.4dd.pl).

REKLAMA

Które kobiece postaci z historii wzornictwa przemawiają do Pani najbardziej i dlaczego?



Jadwiga Husarska-Sobina, projektantka, założycielka Husarska Design Studio: Jedną z projektantek, których twórczość jest mi bliska, jest Ray-Bernice Alexandra Kaiser, po mężu Eames. Większość prac projektowała wspólnie z mężem, ale była niezwykłe utalentowana, dzięki czemu tworzyli wspólnie doskonały duet. Projektowała z wrażliwością i myślą o użytkownikach, eksperymentowała z formą i materiałami, co przyczyniło się do ich wielkiego sukcesu.

Wielką inspiracją była też dla mnie twórczość mojej babci, Heleny Husarskiej. Zajmowała się ceramiką, jej twórczość można śmiało umiejscowić gdzieś na pograniczu sztuki i wzornictwa. W młodości projektowała dla Ćmielowa, później zajęła się twórczością artystyczną wspólnie z moim dziadkiem, ale w późniejszym czasie także pracowała „w ceramice”. Zawdzięczam jej szacunek do tworzywa i poszukiwanie doskonałej w nim formy. Nauczyła mnie, że trzeba zawsze „wsłuchiwać się” w materiał, z którego się tworzy nowe przedmioty, a wówczas on sam podpowie odpowiednie kształty i rozwiązania.

Z jakimi wyzwaniami muszą się dziś, Pani zdaniem, mierzyć kobiety, które obierają zawodową drogę związaną z projektowaniem?

Kobiety od zawsze miały bardzo wiele na głowie – pracę, ale też dom i dzieci. Trudno jest być na 100% oddanym pracy zawodowej, kiedy ma się tak wiele innych obowiązków. Doba ma w końcu tyle godzin, ile ma. Wiele kobiet uważa, że dzieci przeszkadzają w karierze, ja natomiast absolutnie się z tym nie zgadzam. Dzieci uczą nas słuchać. Dzięki nim zyskujemy wrażliwość i odpowiedzialność, która przydaje się w codziennym życiu. Mając wolny zawód, jakim projektowanie, można lepiej godzić różne obowiązki, choć nadal nie jest to łatwe, bo łączy się chociażby z dużą liczbą podroży. Aby nie rezygnować z własnych marzeń, trzeba mieć naprawdę dobrą organizację czasu.

Bycie projektantem nie jest pracą „od - do”. To bardziej sposób życia. Nawet w chwilach, gdy jesteśmy z rodziną, myślimy i rozmawiamy o tym, co tworzymy, a wszystkie sfery naszego życia się przenikają. Z mojego doświadczenia wiem, że ograniczenia spotykają nas zawsze, ale to czy potraktujemy je jako bariery czy wyzwania, zależy tylko od nas. Ograniczenia zmuszają przecież do myślenia i rozwiązywania problemów, a to właśnie powinno być głównym zajęciem każdego projektanta.

Dziękuję za rozmowę

Rozmawiała Justyna Łotowska