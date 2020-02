4 Design Days: Coraz więcej mebli w Polsce jest eko

Krzesła z plastikowych nakrętek, zderzaków samochodowych, butelek po keczupie. 60 proc. materiałów pochodzących z recyklingu. Tak o lepszą, bo zieloną przyszłość walczą świadomi producenci mebli. Także i u nas. O przepisie na ekologiczny design mówi Magdalena Borowiec, dyrektor marketingu Profim i Flokk Polska, prelegentka 4 Design Days.

Jakie kroki podejmujecie jako Flokk w kierunku działalności przyjaznej środowisku? Co jest w waszym wypadku największym wyzwaniem?

Flokk takie kroki podjął dokładnie 30 lat temu, zatrudniając pierwszą osobę, która miała zajmować się sprawami środowiskowymi. Żadna firma w Skandynawii nie miała wówczas menadżera ds. zrównoważonego rozwoju, a być może nawet w Europie. Trzy lata później, w 1993 r., zostały zdefiniowane główne kryteria projektowe obowiązujące do dziś: niska waga, bo to mniej elementów, mniej potrzebnych materiałów i surowców, bardziej efektywny transport i w rezultacie mniejszy ślad węglowy; drugie kryterium to mała liczba komponentów czyli znowu mniej materiałów i surowców, mniejsze opakowania i wydajniejszy transport. Bardzo ważny jest dla nas również odpowiedni dobór materiałów. Staramy się unikać szkodliwych dla zdrowia i środowiska substancji. W naszych produktach nie ma kleju czy chromu, za to dominują odnawialne surowce oraz materiały pochodzące z recyklingu.

Każdego roku stawiamy sobie coraz ambitniejsze cele. W 2020 r. chcemy zwiększyć udział materiałów pochodzących z recyklingu do 60%, co oznacza 1000 ton post-konsumenckiego plastiku w 2022 roku oraz 100% aluminium pochodzącego z recyklingu w 2025 roku i 50% stali. Czwarte kryterium to długi cykl życia produktu. Jest to możliwe dzięki wysokiej jakości, ponadczasowemu designowi oraz wymienialnym częściom – chociażby tkaninom. Wreszcie ostatnim kryterium, będącym często wyzwaniem, jest projektowanie w taki sposób, aby produkty można było łatwo zdemontować do recyklingu za pomocą przedmiotów codziennego użytku – nożyczek czy długopisu. Jedna zasada wynika z kolejnej, a wszystkie razem w sposób zdecydowany zmniejszają ślad węglowy. To wszystko może brzmieć skomplikowanie, ale jeśli radykalnie przestrzega się tych zasad i podczas projektowania od samego początku nimi kieruje, ścieżka staje się oczywista. Nie ma bowiem dziś innej drogi.

Profim, który dwa lata temu dołączył do grupy Flokk, zawsze przykładał dużą wagę do dbania o naturalne środowisko, począwszy od sposobu pakowania produktów po zdobycie bardzo trudnego certyfikatu Mobelfakta. Teraz wszystkie nowe produkty będą tworzone w oparciu o te pięć kryteriów projektowych, które są fundamentem całej grupy Flokk. To dla nas nowe, rozwojowe wyzwanie. Również pożar, który nas dotknął pod koniec listopada 2019 roku sprawił, że przy odtwarzaniu części portfolio mamy niepowtarzalną szansę wdrożyć ekologiczne rozwiązania, np. sklejkę zastąpić kubełkiem z plastiku pochodzącego z recyklingu. Podobno naturalnie powstające pożary zwiększają bioróżnorodność ekosystemów. Widzę w tym bezpośrednie odniesienie dla Profimu, który już nigdy nie będzie taki, jaki był. Będzie jeszcze lepszy. Nasze produkty muszą być ekologiczne. Słowo powinny już tutaj nie pasuje. To nasz obowiązek wykorzystać każdą sposobność, by zrobić coś dobrego dla naszej przyrody, dzieci, sąsiadów czy przyjaciół.