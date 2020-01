4 Design Days: Jak wybierać podłogę w 2020 roku?

Projektowaniem wnętrz zajmuję się od 10 lat i wiem, że materiał zastosowany na podłodze powinien przede wszystkim pasować do stylu życia domowników, a dopiero na drugim miejscu – odzwierciedlać ich preferencje wizualne - mówi Marta Czerkies, projektantka wnętrz, jedna z prelegentek 4 Design Days 2020.

Jak się Pani czuje w otoczeniu drewna?

Doskonale! Zawsze rozpoczynając pracę nad projektem mieszkania lub domu pytam w fazie początkowej klienta, czy myślał Pan/Pani o tym jaką podłogę chce mieć. Zazwyczaj pada odpowiedź… drewnianą!

I zazwyczaj projektuje Pani właśnie podłogę drewnianą?

To budżet definiuje, na jaki materiał ostatecznie się zdecydujemy. Z założenia zawsze próbuję tak zaplanować realizację zlecenia, aby podłoga była zrobiona z materiału naturalnego, czyli ponadczasowego drewna.

Lepiej sprawdzi się deska lita czy dwuwarstwowa?

Coraz częściej i coraz pewniej sięgam w swoich projektach po deski dwuwarstwowe. Łatwość ich montażu, ogromna funkcjonalność, ale przede wszystkim trwałość i wytrzymałość oraz odporność na rozmaite uszkodzenia to cechy, które gwarantują satysfakcjonujące użytkowanie podłogi przez długie lata.

W jaki sposób dobiera Pani podłogę do wnętrza?

Wsłuchuję się w potrzeby i oczekiwania klientów. Projektowaniem wnętrz zajmuję się od 10 lat i wiem, że materiał zastosowany na podłodze powinien przede wszystkim pasować do stylu życia domowników, a dopiero na drugim miejscu – odzwierciedlać ich preferencje wizualne. Żeby wybrać idealną podłogę, przeprowadzam z moimi klientami szczegółowy i dość intymny wywiad. Pytam m.in. ile osób będzie mieszkać w projektowanych wnętrzach, czy mają lub planują dzieci i w jakim wieku są pociechy, czy mają lub planują mieć w domu zwierzaka i jaki to zwierzak, czy lubią chodzić boso, czy na co dzień przyjmują wielu gości…? Pytam również o kwestie techniczne, tak jak choćby to, czy mają lub planują zainstalować w domu lub mieszkaniu ogrzewanie podłogowe. Te wszystkie pytania pozwalają mi na podjęcie najlepszej decyzji w sprawie wyboru rodzaju deski, jej wykończenia i koloru.

Jakie deski rekomenduje Pani klientom najczęściej?

Do każdego projektu podchodzę indywidualnie, unikając wszelkich szablonów czy schematów w myśleniu. Dla jednych klientów i do wnętrz ich mieszkań czy domów będzie pasowała podłoga olejowana, do innych olejowosk, a do jeszcze innych deski lakierowane. Najczęściej stosuję podłogi wykonane z desek w III klasie, z doskonale widocznymi sękami i wyrazistym rysunkiem drewna, szczotkowanych oraz wykończonych lakierami półmatowymi lub matowymi. Świetnym rozwiązaniem są też lakiery super mat, będące hybrydą oleju i lakieru…

Drewno w każdym pomieszczeniu czy jednak niekoniecznie?

Niekoniecznie. Nie polecam deski drewnianej m.in. do kuchni. Dlaczego? Mogę podać kilka przykładów moich klientów, którzy zarzekali się, że będą dbać o deskę drewnianą w kuchni. Mimo że byli pedantami, to po 5 latach użytkowania kuchni z drewnianą podłogą powiedzieli mi, że drugi raz nie położyliby deski w tym pomieszczeniu. Ponadto nie polecam stosowania drewna najwyższej klasy w holu wejściowym. Żyjemy w kraju, w którym nawet przez 250 dni w roku pada deszcz! Poza tym, oprócz wody wnoszonej na ubraniach i butach, zagrożeniem dla drewnianej podłogi w tym pomieszczeniu będzie piasek i błoto, które najszybciej ścierają i wybarwiają nasze deski. Właśnie dlatego jedynym słusznym wyborem do holu będą deski z drewna III klasy.