4 Design Days: Katarzyna Jóźwiak o zieleni w przestrzeniach komercyjnych

Biophilic design - PR czy może jednak autentyczne korzyści dla osób przebywających we wnętrzach?

Obecność roślin we wnętrzach zdecydowanie niesie ze sobą autentyczne korzyści. Oczywiście nietrudno zauważyć, że w ostatnim czasie posiadanie roślin stało się swego rodzaju modą, ale jest to moda, z której trzeba się cieszyć. Aby uświadomić niezwykły wpływ roślin na osoby przebywające w zielonych wnętrzach, używa się od dłuższego czasu sformułowania „Green Liver”. Kryje się pod nim szereg korzystnych dla nas właściwości roślin, wymieńmy choć niektóre z nich.

Rośliny pochłaniają szkodliwe substancje z trzech grup – ormaldehydów, trójchloroetylenu oraz benzenu, a także dym papierosowy oraz tlenek i dwutlenek węgla. Zwiększają wilgotność powietrza, zatrzymują wzrost szkodliwych dla ludzi mikroorganizmów. Zwiększają, jak wiadomo, zawartość tlenu w powietrzu, obniżają ogólną temperaturę pomieszczenia. Są przy tym najpiękniejszym dopełnieniem estetyki wnętrza. To wszystko sprawia, że bliskość roślin poprawia nasze samopoczucie, koi, wycisza, odstresowuje. Łatwiej nam się więc skoncentrować i jesteśmy bardziej produktywni. Dlatego właściciele biur coraz częściej decydują się na zorganizowanie tak zwanych zielonych kącików relaksacyjnych. Wystarczą kanapa czy fotel i dużo roślin wokół.

Tu nie musimy bać się przesytu. W zasadzie im więcej roślin, tym lepiej dla nas, naszego samopoczucia, a co najważniejsze – zdrowia. Ich aranżacja i dobór gatunków pozostają

w rękach architektów i projektantów zielonych wnętrz. Co więcej, wszystkie korzyści wynikające z obecności roślin we wnętrzach są teraz jeszcze bardziej dostępne.

W Ministerstwie Zieleni oferujemy naszym klientom krótko- i długoterminowy leasing, czyli wynajem zielonych aranżacji. Dzięki takiej opcji nie trzeba wydawać dużej sumy gotówki jednorazowo, a można tę kwotę rozłożyć na najdogodniejszy okres. Pracownicy są zadowoleni, ponieważ otaczają się dużą ilością zieleni w miejscu pracy, a budżet nie jest obciążony. Nie trzeba także martwić się pielęgnacją roślin. Profesjonalny serwis Ministerstwa Zieleni w cenie leasingu odpowiednio zadba o rośliny.



W Galerii Północnej stworzyliście Państwo motylarnię. Jak przebiegały prace nad tak wyjątkowym miejscem?

Tak, mieliśmy przyjemność uczestniczyć w tworzeniu tego wyjątkowo miejsca, na zlecenie Galerii Północnej. Właściwie od samego dnia otwarcia, 13 lipca, Motylarnia cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Otwarta przez cały tydzień, niemal nigdy nie była pusta. Poza oczywistym atutem Motylarni, którym była możliwość obcowania z egzotyczną naturą i cudownymi, kolorowymi motylami, odwiedzający mogli dowiedzieć się nieco o cyklu życia motyli czy diecie.