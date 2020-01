4 Design Days: Kobiety w designie wygrywają wykształceniem, konsekwencją i empatią

Z jakimi wyzwaniami muszą się dziś mierzyć kobiety, które obierają drogę zawodową związaną z projektowaniem czy architekturą? O tym mówi Ewa Gołębiowska, dyrektorka Zamku Cieszyn, jedna z prelegentek 4 Design Days 2020.

Które kobiece postaci z historii wzornictwa przemawiają do Pani najbardziej i dlaczego? Które z nich uznałaby Pani za największe dla siebie inspiracje?

Bezsprzecznie i co pewnie nikogo nie dziwi - Wanda Telakowska, pochodząca z Sosnowca twórczyni Instytutu Wzornictwa Przemysłowego (1950!), której wiedza, konsekwencja, pracowitość i upór są dla mnie niedościgłym wzorem. Wiele lat temu rozumiała, że „piękno jest wartością gospodarczą”, a wzornictwo narodowym priorytetem.

Ale trzeba w tym kontekście wspomnieć o pracy prof. Czesławy Frejlich oraz kustoszek Ośrodka Wzornictwa Nowoczesnego Muzeum Narodowego w Warszawie (Anna Maga, Anna Demska i ś.p. Anna Frąckiewicz) - bez których pewnie nie bylibyśmy w stanie docenić osiągnięć polskiego wzornictwa. Bo jak moglibyśmy to zrobić bez albumów „Rzeczy pospolite” czy „Rzeczy Niepospolite. Polscy projektanci XX wieku”? I bez emocji towarzyszących zwiedzaniu wystawy „Chcemy być nowocześni”?

Z jakimi wyzwaniami muszą się dziś, Pani zdaniem, mierzyć kobiety, które obierają zawodową drogę związaną projektowaniem /designem/ architekturą? Na jakie bariery w rozwoju zawodowym napotykają i jak sobie z nimi radzą?

Sądzę, że projektantki zderzają się z tymi samymi barierami, jak w przypadku innych twórczych zawodów: tzw. nienormowany czas pracy wymagający ciągłej gotowości niełatwo pogodzić z domowymi obowiązkami, zwłaszcza w latach opieki nad małymi dziećmi, mimo coraz bardziej partnerskich związków. Poza tym - szklany sufit, związany również z przekonania, że kobiety są od ozdabiania, a faceci są od myślenia i …zarabiania (!). Stąd powszechne, choć stereotypowe łączenie projektantek z urządzaniem domów, projektowaniem mebli, tkanin i oczywiście modą. Ich koledzy „naturalnie” projektują samochody i wykorzystują najnowsze technologie. W tym kontekście przypominam sobie wystawę Zamku Cieszyn „Babski Dizajn. Waga ciężka”, która szybko, skutecznie (choć niestety jednorazowo) rozprawiła się z tym stereotypem.

Jak sobie Panie z tymi stereotypami radzą?

Dobrze! Współpracują, konkurują, coraz częściej wygrywają wykształceniem, konsekwencją, ale i empatią. A przy okazji, może warto byłoby sprawdzić, czy wynagrodzenia projektantek są w Polsce takie same jak kolegów?

Ewa Gołębiowska - współinicjatorka i dyrektorka Zamku Cieszyn, pierwszego regionalnego ośrodka w Polsce promującego dobry design wśród firm oraz w sektorze publicznym. Zamek wspiera innowacyjne przedsięwzięcia w wielu dziedzinach życia, nie tylko biznesie, sam będąc unikalnym przykładem połączenia historii i nowoczesności. Ewa Gołębiowska aktywnie uczestniczy w wielu europejskich sieciach współpracy, jak SEE Platform, DME Award czy EIDD Design for All. Ewa Gołębiowska będzie prelegentką w trakcie 4 Design 2020. 7 lutego 2020 roku weźmie udział w sesji dyskusyjnej "Design jest kobietą".

